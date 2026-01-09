search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 14:25
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

09.01.2026 12:56

Αιχμές Πολάκη για Καρυστιανού: Τα κόμματα δεν μπορεί να είναι μονοθεματικά

09.01.2026 12:56
Το ότι ο Παύλος Πολάκης δεν έχει δει με καλό μάτι το κόμμα το οποίο σχεδιάζει να δημιουργήσει/συμμετάσχει η Μαρία Καρυστιανού είναι γνωστό: ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ήδη εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για την πρωτοβουλία.

Ωστόσο, μιλώντας στο ΟΡΕΝ, έκανε τις ενστάσεις του πιο σαφείς, καθώς ο βουλευτής Χανίων εξέφρασε μεν το σεβασμό του απέναντι στην κ. Καρυστιανού, ως τη μάνα που έχει δώσει τον πιο μεγάλο αγώνα ανάδειξης του κουκουλώματος του εγκλήματος των Τεμπών και την καλωσόρισε στη μάχη κατά της διαφθοράς, ωστόσο, υπογράμμισε ότι τα κόμματα δεν μπορεί να είναι μονοθεματικά καθώς αποτελούν την έκφραση και τη συμπύκνωση συγκεκριμένων κοινωνικών συμφερόντων, που εκφράζονται μέσα από ένα προγραμματικό περίγραμμα.

«Περιμένουμε το κόμμα της κ. Καρυστιανού να μας ξεκαθαρίσει αν η ΔΕΗ θα πρέπει να επανέλθει υπό Δημόσιο έλεγχο – γιατί αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγική ανασυγκρότηση στη χώρα – αν η Εθνική Τράπεζα θα πρέπει να επανέλθει υπό τον έλεγχο του Δημοσίου – για να μπορούμε να χαράξουμε πολιτική δανειοδότησης και στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων – αν θα πρέπει να επανέλθει ο 13ος και ο 14ος μισθός στους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους κ.λπ.», είπε χαρακτηριστικά.

Αν μη τι άλλο, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα απαντήσει η Μ. Καρυστιανού.

