ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

09.01.2026 06:56

Επιλογή και ορκωμοσία Μουφτή στο υπουργείο Παιδείας για πρώτη φορά

09.01.2026 06:56
korani (1)

Η σημερινή ημέρα δεν περνά απαρατήρητη στο πολιτικό παρασκήνιο. Στο υπουργείο Παιδείας θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία του νέου Μουφτή Διδυμοτείχου, Εμίν Σερίφ, σε μια τελετή που αποκτά ιδιαίτερο θεσμικό και πολιτικό βάρος.

Η Σοφία Ζαχαράκη θα προεδρεύσει για πρώτη φορά σε διαδικασία επιλογής και ορκωμοσίας Μουφτή με τη συμμετοχή εκπροσώπων της μουσουλμανικής μειονότητας, εκπέμποντας ένα σαφές μήνυμα κανονικότητας, διαφάνειας και σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας.

Ο νέος Μουφτής αναδείχθηκε ύστερα από τη γνωμοδότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής 33 μελών της μειονότητας, με θρησκευτική και ακαδημαϊκή ιδιότητα, η οποία, υπό την προεδρία του Τοποτηρητή Μουφτή, αξιολόγησε τις υποψηφιότητες και κατέληξε ομόφωνα στην καταλληλότητά του.

Όσοι συνηθίζουν να «διαβάζουν» πίσω από τις επίσημες ανακοινώσεις, αντιλαμβάνονται ότι τα μηνύματα της αυριανής τελετής δεν περιορίζονται στο εσωτερικό ακροατήριο. Σε μια περίοδο αυξημένης ευαισθησίας για τη Θράκη, κάθε θεσμική κίνηση έχει και διπλωματικό αποτύπωμα.

Το νέο πλαίσιο που εφαρμόζεται από το 2022, πλήρως εναρμονισμένο με το Σύνταγμα, τη Συνθήκη της Λωζάνης και την ευρωπαϊκή νομολογία, φιλοδοξεί να κλείσει εκκρεμότητες δεκαετιών, αφήνοντας πίσω γκρίζες ζώνες και άτυπες πρακτικές. Άλλωστε, οι νόμοι δεν ψηφίζονται για να μένουν στα χαρτιά.

