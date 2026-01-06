search
06.01.2026 18:42

Γιατί ο Πολάκης σκέφτεται να… πάρει τα βουνά

Με τη φράση «με αυτα που ακουμε θα παρουμε τα βουνα στο τελος» κλείνει ο Παύλος Πολάκης ανάρτησή του που περιέχει έμμεσες αιχμές για τη Μαρία Καρυστιανού, αλλά και άμεσες για τον Νικόλα Φαραντούρη και την προσέγγισή του στην πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Γράφει, λοιπόν, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ:

1)Απο τη δεκαετια του 80 παντα η «ομαδα ανεξαρτητων πρωτοετων» ηταν δευτεροετεις Δαπιτες!! Μα παντα ομως …..
2) Επισης να θυμισω πως το τριτο μνημονιο ειχε κόστος για το λαο, 9 δις που τα 3 επιστραφηκαν με τη διανομή επιδοματος αλληλεγγυης απο το πλεονασμα και τα δυο πρώτα μνημονια για τα οποια ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ειχαν κοστος για το λαο 65 ΔΙΣ!!
3) Νικο Φαραντουρη ξεκαθαρισε τη θεση σου ειτε αποποιουμενος τα σεναρια, ειτε παραιτούμενος απο τη θεση του Ευρωβουλευτη! Γιατι βγηκες ευρωβουλευτης του ΣΥΡΙΖΑ,οχι του απατού σου!!
Αντε,γιατι η κατασταση και με τα τρια παραπανω ειναι τουλαχιστον εκνευριστικη!!!
ΥΓ 1 και μιλαω ως αυτος που εχει αναδειξει τη ΔΙΑΦΘΟΡΑ του Μητσοτακικου παρακρατους και εχει συγκρουστει με τη σαπια «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» οσο ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ!!!!
ΥΓ 2 Με αυτα που ακουμε θα παρουμε τα βουνα στο τελος …

