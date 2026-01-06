search
06.01.2026 17:06

Στο Φανάρι ο Πιερρακάκης για τα Θεοφάνια

Στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκε για τα Θεοφάνια ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup εκπροσώπησε την ελληνική κυβέρνηση τόσο στη θεία λειτουργία όσο και στον καθαγιασμό των υδάτων στον Κεράτιο κόλπο.

«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας και σημείο αναφοράς για το σύνολο του Ελληνισμού. Η Ελλάδα βρίσκεται πάντα στο πλευρό του, στηρίζοντας τον οικουμενικό του χαρακτήρα και την αποστολή του σε έναν κόσμο που έχει ανάγκη από περισσότερο διάλογο, ειρήνη και συνοχή» δήλωσε ο υπουργός, ευχόμενος σε όλους καλή φώτιση

Ιδού και το φωτογραφικό ενσταντανέ με τον κ. Πιερρακάκη δίπλα στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

ksiroi-karpoi-new
ΥΓΕΙΑ

Διατροφή: 7 ξηροί καρποί με περισσότερο σίδηρο

