Στο Φανάρι ο Πιερρακάκης για τα Θεοφάνια

Στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκε για τα Θεοφάνια ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup εκπροσώπησε την ελληνική κυβέρνηση τόσο στη θεία λειτουργία όσο και στον καθαγιασμό των υδάτων στον Κεράτιο κόλπο.

«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας και σημείο αναφοράς για το σύνολο του Ελληνισμού. Η Ελλάδα βρίσκεται πάντα στο πλευρό του, στηρίζοντας τον οικουμενικό του χαρακτήρα και την αποστολή του σε έναν κόσμο που έχει ανάγκη από περισσότερο διάλογο, ειρήνη και συνοχή» δήλωσε ο υπουργός, ευχόμενος σε όλους καλή φώτιση…

Ιδού και το φωτογραφικό ενσταντανέ με τον κ. Πιερρακάκη δίπλα στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

