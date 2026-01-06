Θεοφάνια: Με λαμπρότητα ο αγιασμός των υδάτων σε Αθήνα και Πειραιά (photos/videos)

Με λαμπρότητα και μεγαλοπρεπείς τελετές εορτάστηκαν σε Πειραιά και Αθήνα τα Θεοφάνια.

Πλήθος κόσμου και πολιτικών προσώπων, έδωσαν το παρών στη τελετή αγιασμού των υδάτων, είτε στο μεγαλύτερο λιμάνι της Αθήνας είτε στη Δεξαμενή Αθηνών.

Στον Πειραιά ο Τασούλας

Πιο συγκεκριμένα, με κάθε λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε ο καθαγιασμός των υδάτων, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα καθώς και εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς είχε προηγηθεί το πρωί πανηγυρική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ.

Εν συνεχεία τελέστηκε ο Αγιασμός των Υδάτων, στον προβλήτα απέναντι από τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιώς.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε δηλώσεις του ανέφερε μεταξύ άλλων πως «γιορτάζουμε σήμερα τα ολόφωτα Φώτα και μετέχουμε έτσι και από εδώ από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας από τον Πειραιά, σε μια σπουδαία γιορτή για να μεταλάβουμε φως και αλήθεια που τόσο χρειαζόμαστε αυτή την ημέρα». Όπως επεσήμανε, μεταξύ άλλων, αυτό το φως μπορεί να καθοδηγήσει τους πολίτες ώστε να πορευτούν μπροστά με σιγουριά και να μετατραπεί σε προσωπική και συλλογική δύναμη.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας σε δηλώσεις του μετά το πέρας των εκδηλώσεων ανέφερε: Τα Θεοφάνεια είναι μια πολύ σημαντική και ιδιαίτερα συμβολική ημέρα για την Ορθοδοξία μας αλλά και για την πατρίδα μας. Είμαστε όλοι εδώ σήμερα στο μεγάλο λιμάνι για να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο λαό μας, στους συμπολίτες μας, αλλά και ιδιαίτερα στους ανθρώπους της θάλασσας, τους νησιώτες τους ναυτικούς, τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος σε όλο τον κόσμο μας. Ελπίζουμε σε ενότητα σε ομοψυχία και σε σύνεση στις δύσκολες ημέρες που ζούμε και θα ζήσουμε».

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου σε δήλωση της από το λιμάνι του Πειραιά τόνισε: «Χρόνια πολλά από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και της Μεσογείου, τον Πειραιά. Σήμερα γιορτάζουμε τα Φώτα, τα ολόφωτα Φώτα, αυτά με τα οποία μεταλαμπαδεύουμε το φως σε αλήθεια, σε δημιουργικότητα, σε πρόοδο σε αγάπη».

Ο βουλευτής της ΝΔ Νίκος Βλαχάκος εξέφρασε τις ευχές του αναφέροντας: «Χρόνια πολλά σε όλους, είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για την Ορθοδοξία μας και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου η ημέρα αυτή να φωτίσει τους παγκόσμιους ηγέτες για μια ειρήνη για την ανθρωπότητα ώστε να πορευτούμε με αγάπη και ειρήνη όλη μας τη ζωή».

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε μετά το τέλος του εορτασμού: «Η σημερινή ημέρα μας θυμίζει την αξία της διαύγειας και της ορθής κρίσης σε μια περίοδο σύγχυσης και παραπληροφόρηση. Έχουμε ανάγκη όσο ποτέ το καθαρό και υπεύθυνο δημόσιο λόγο αυτόν που ενώνει και διαφωτίζει όχι αυτόν που συσκοτίζει και διχάζει».

Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης σε δηλώσεις του ανέφερε: «Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο εορτασμός για τη μεγάλη γιορτή των Θεοφανείων εδώ στον Πειραιά, στο μεγάλο λιμάνι της χώρας. Οι παρουσίες του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος,είναι ιδιαίτερα τιμητικές και ευχάριστες για εμάς τους Πειραιώτες. Εύχομαι σε όλους τους Πειραιώτες και τις Πειραιώτισσες, Ελληνίδες και Έλληνες χρόνια πολλά».

Απόστρατοι και εν ενεργεία στρατιωτικοί βούτηξαν στα νερά του λιμανιού, με τον πρώτο που κατάφερε να πιάσει τον σταυρό να δέχεται τα συγχαρητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.

Πριν από την ρίψη του Σταυρού έγινε και Θεία Λειτουργία στον ναό της Αγίας Τριάδος, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ.

Η τελετή στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων

Στην Αθήνα, η επίσημη δοξολογία για την εορτή των Θεοφανείων τελέστηκε, όπως κάθε χρόνο, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.

Στη συνέχεια ακολούθησε ο αγιασμός των υδάτων στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και των αρχών της πόλης.

Μεταξύ αυτών, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο πρώην δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, καθώς και βουλευτές, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι.

Σε δηλώσεις του Χάρης Δούκας ανέφερε: «Από τη Δεξαμενή Αθηνών, μεταφέρουμε το φως και την ελπίδα σε κάθε γειτονιά της πόλης. Τα Θεοφάνια είναι η γιορτή του φωτός και της φώτισης των ανθρώπων. Για την Αθήνα, η φώτιση αυτή σημαίνει ενότητα, συνεργασία, αλληλεγγύη και πολιτικές με επίκεντρο τον άνθρωπο. Εύχομαι σε όλους υγεία, δύναμη και φως σε κάθε προσωπικό και συλλογικό βήμα της νέας χρονιάς. Χρόνια πολλά».

