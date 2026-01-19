«Άδειο» καλάθι στο Μαξίμου: Τα μέτρα δεν αλλάζουν είπε ο Μητσοτάκης – Ο αγώνας συνεχίζεται απαντούν οι αγρότες, στα μπλόκα οι αποφάσεις

Τεσσερισήμισι ώρες διήρκεσε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες από τα μπλόκα στο Μέγαρο Μαξίμου. Για την Τρίτη μετατίθενται οι τελικές αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων, όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποι των αγροτών μετά το τέλος της συνάντησης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν κυβερνητικά στελέχη και στελέχη της ΑΑΔΕ.

Η αντιπροσωπεία των αγροτών από 25 εκπροσώπους και έξι παρατηρητές παρουσίασε στον πρωθυπουργό λίστα με 14 αιτήματα, μεταξύ των οποίων βρίσκονται ζητήματα όπως το κόστος παραγωγής, η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, με τον πρωθυπουργό να ξεκαθαρίζει στους αγρότες ότι δεν αλλάζει το πλαίσιο των ανακοινώσεων, περιορίζοντας τη συζήτηση στην εφαρμογή των μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Η κυβέρνηση φέρεται να εξετάζει τις εξής βελτιώσεις, κυρίως σε επίπεδο εφαρμογής όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί:

Για το αγροτικό ρεύμα υπήρξε συζήτηση προκειμένου να παίρνουν τη ρύθμιση για τα 8,5 λεπτά και όσοι είναι συνέπεις λιγότερο από 12 μήνες.

Για το πότε θα εκδίδονται οι λογαριασμοί ρεύματος

Η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να συζητήσει τον επανυπολογισμό λίτρων που απαιτεί κάθε καλλιέργεια

Στις συζητήσεις που θα γίνουν, δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των μπλόκων στις επιτροπές

Στα μπλόκα οι αποφάσεις, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις λένε οι αγρότες

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δήλωσαν ότι δεν ικανοποιήθηκαν από τις απαντήσεις τις οποίες έλαβαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλώνοντας ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί και ότι την Τρίτη, θα αποφασιστούν στα μπλόκα τι θα γίνει με τις κινητοποιήσεις. Μάλιστα, δεν αποκλείστηκε κλιμάκωση, ακόμα και κάθοδο στην Αθήνα με τα τρακτέρ.

O Ρίζος Μαρούδας εκ των επικεφαλής της πανελλαδικής των μπλόκων, επισήμανε ότι «ακόμα και τα χρήματα που δόθηκαν είναι κάτω από την πίεση των μπλόκων».

«Χαιρετίζουμε τον σκληρό, δίκαιο και επιβεβλημένο αγώνα στα μπλόκα. Χαιρετίζουμε και ευχαριστούμε τον ελληνικό λαό που μας στήριξε. Θέσαμε τα δίκαια αιτήματά μας. Αναγνώρισαν σε μεγάλο βαθμό το δίκαιο των αιτημάτων, όμως καλύφθηκαν πίσω από γνωστές δικαιολογίες για δημοσιονομικές συνθήκες και ΕΕ. Ότι μπορούν μέχρι τα μέτρα που έδωσαν με κάποιες βελτιώσεις. Ακόμα και οι εξαγγελίες της κυβέρνησης είναι κάτω από την πίεση των μπλόκων και του αγώνα μας. Δεύτερον, η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο να ικανοποιήσει αιτήματα, αλλά όχι τη βούληση. Και οδηγεί μεγάλο μέρος αγροτών εκτός παραγωγής. Εμείς ασκήσαμε και ασκούμε πίεση με τα μπλόκα. Οι αγώνες αποδίδουν καρπούς. Εμείς συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις και τον αγώνα για επιβίωση. Αύριο σε όλα τα μπλόκα θα γίνουν γενικές συνελεύσεις και θα υπάρξεi ενημέρωση για τα αποτελέσματα της συνάντηση. Και όλοι μαζί θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματά μας. Είναι αγώνας διαρκείας. Έγιναν κάποιες μικρές βελτιώσεις και σε τοπικά ζητήματα κάποιες δεσμεύσεις, αλλά δεν αλλάζει τη γενική εικόνα. Όχι δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Για συλλαλητήριο θα αποφασίσουν τα μπλόκα».

Κτηνοτρόφοι: Βρήκαμε τοίχο

Ο Θωμάς Μόσχος, πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Καστοριάς και σύμβουλος κτηνοτρόφων δήλωσε:

«Για την κτηνοτροφία δεν θα μπορούσε να έχει πάει χειρότερα η συνάντηση. Βρήκαμε τοίχο. Δεν απάντησαν στις ερωτήσεις μας. Για εμβόλιο δεν το θέλουν και μας είπαν τα ίδια. Ρωτήσαμε πόσοι πληρώθηκαν βάσει τιμολογίου ζωοτροφών. Ρωτήσαμε για ΟΠΕΚΕΠΕ… Ρωτήσαμε αν υπάρχουν κρούσματα ευλογιάς στην Κρήτη. Δεν απάντησαν στις φήμες. Κι αν μπορούμε σήμερα, αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει την εκτροφή ζώων, δεν απάντησαν. Ο κλάδος μας είναι υπό κατάρρευση και η κυβέρνηση φυσάει αδιάφορα. Παρουσιάσαμε τα στοιχεία για το εμβόλιο. Θα κινηθούμε νομικά για όσα ανακριβή έχει πει η επιστημονική επιτροπή, γιατί της ΕΕ λέει άλλα. Προσωπική μου πρόταση θα ήταν να γίνουμε Γαλλία. Το τι θα γίνει όμως, θα αποφασίσουν τα μπλόκα. Δεν γνωρίζουμε αν θα συμμετέχουμε στη σύσκεψη του πρωθυπουργού με τους κτηνοτρόφους την επόμενη εβδομάδα».

Αλιείς: Είδαμε μία κοροϊδία

Ο Παναγιώτης Περράκης, πρόεδρος των αλιέων δήλωσε:

«Είδαμε μια κοροϊδία. Θέλω να πιστεύω ότι θα το πάρει πάνω του ο πρωθυπουργός. Μου είπαν ότι μιλάνε μόνο με μια κλίκα ανθρώπων στην αλιεία. Ρώτησα τον πρωθυπουργό να μου τι άποψη έχει για τη φοροδιαφυγή και με κοιτούσε. Εγώ είπα με την παράνομη αλιεία ότι χάνουμε κι εμείς και το κρατος. Δεν έμεινα ευχαριστημένος, παρά μόνο με κάποιες μικρές εξαγγελίες που και αυτές είναι μόνο αποτέλεσμα των μπλόκων. Θα αποφασίσουμε όλοι μαζί να πάρουμε απόφαση».

Μελισσοκόμοι: Δεν δικαιούνται κανείς να πει δεν γνωρίζει τα προβλήματα

Ο Κωνσταντίνος Λεονταρακης, εκπρόσωπος των μελισσοκόμων, δήλωσε:

«Από σήμερα και στο εξής δεν δικαιούται κανείς να πει δεν γνωρίζει τα προβλήματα. Η μελιασοκομία εκπέμπει ΣΟΣ εδώ και πολλά χρόνια. Μόνο παρηγορο ότι θα γίνει διυπουργική σύσκεψη με τον πρωθυπουργό, για να λύσουμε τα θέματα της μελισσοκομίας. Για το αποτέλεσμα της συνάντησης σήμερα, εγώ κρατάω μικρό καλάθι».

Δεν αλλάζουν τα μέτρα λέει η κυβέρνηση

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, μετά τη συνάντηση, χαρακτήρισε «παραγωγική» τη συζήτηση, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως οι βασικές εξαγγελίες που έχουν γίνει δεν αλλάζουν.

«Καταρχήν είχαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία μιας αναλυτικής και παραγωγικής συζήτησης με τους εκπροσώπους των μπλόκων, σε μια συνάντηση που ξεπέρασε τις 4,5 ώρες και νομίζω ότι αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε όλα τα επιμέρους ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα, αλλά βεβαίως και να σχολιάσουμε τις προηγούμενες εξαγγελίες της κυβέρνησης σε σχέση με λύσεις που έχει δρομολογήσει για συγκεκριμένα ζητήματα», σημείωσε ο υπουργός.

Και συνέχισε: «Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήσαμε να δούμε και κάποια επιπλέον ζητήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής γενικότερα, κάποια θέματα τα οποία ετέθησαν σχετικά με την τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος ή τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά θα αφαιρείται ο Ειδικός Φόρος κατανάλωσης στην αντλία, όπως έχει εξαγγελθεί μέχρι σήμερα.

Και βεβαίως ζητήματα τα οποία έχουν απασχολήσει τον αγροτικό κόσμο, το θέμα των ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, της ενίσχυσης συγκεκριμένων καλλιεργειών, θέματα που οποία απασχολούν τόσο την κτηνοτροφία όσο και την αλιεία ή ακόμα και τη μελισσοκομία».

«Να πρυτανεύσει η κοινή λογική»

«Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο συμφωνήθηκε να υπάρχει συμμετοχή και των εκπροσώπων των μπλόκων με τους οποίους έγινε η συνάντηση με τον πρωθυπουργό στις επιμέρους επιτροπές, οι οποίες δημιουργούνται προκειμένου να δώσουν λύσεις και απαντήσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά βεβαίως και από την άλλη πλευρά, μέσα από μία πλέον σοβαρή προσέγγιση όλων των ζητημάτων που αφορούν στο μέλλον του πρωτογενούς τομέα».

Ο Κ. Τσιάρας σημείωσε ότι «μπροστά μας έχουμε τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, προκλήσεις που αφορούν σε μεγάλες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, θέματα και ζητήματα που αφορούν στα μεγάλα αρδευτικά έργα ή ακόμη και στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, αλλά και θεσμικά ζητήματα που ετέθησαν, όπως η σύσταση των λεγόμενων αγροτικών επιμελητηρίων, τα οποία προφανώς αφορούν στο μέλλον του ελληνικού πρωτογενούς τομέα και πρέπει να τα συζητήσουμε και να τα δούμε όλοι μαζί. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο νομίζω ότι υπήρξε μια πολύ καλή και παραγωγική συζήτηση και ελπίζω από δω και πέρα να πρυτανεύσει η κοινή λογική».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε γνωστό ότι κατά τη συνάντηση της Δευτέρας «ετέθησαν ορισμένα ζητήματα από την πλευρά των εκπροσώπων των αγροτών, τα οποία τα άκουσε ο πρωθυπουργός και φυσικά θα τύχουν μιας περαιτέρω επεξεργασίας. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση νομίζω ότι το βασικό πλαίσιο έχει ήδη τεθεί, αλλά είναι στις θετικές προθέσεις της κυβέρνησης το να υπάρξει μία επιμέρους συζήτηση για τεχνικά ζητήματα μόνο.

Ξεκαθαρίζουμε με βάση τις βασικές εξαγγελίες που υπήρξαν από την προηγούμενη εβδομάδα, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή. Ετέθησαν ζητήματα όπως το να τυγχάνουν της χαμηλής τιμής αυτοί που μπαίνουν στη ρύθμιση σε μικρότερο χρονικό διάστημα, εφόσον είναι συνεπείς από τους 12 μήνες. Ετέθη ζήτημα να εκδίδονται σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα οι λογαριασμοί της ΔΕΗ. Ετέθησαν, ετέθησαν ζητήματα της αναπροσαρμογής και επανυπολογισμού των πραγματικών λίτρων που μπορεί να χρειάζεται κάθε καλλιέργεια.

Αυτά είναι επιμέρους τεχνικά ζητήματα, τα οποία η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να τα συζητήσει και σε αυτήν ακριβώς τη λογική, μαζί με το θέμα του ΚΑΕΚ, που ήδη δρομολογείται για την επίλυσή του, μιας και υπάρχουν πολλά τεχνικά ζητήματα γύρω από αυτό το συγκεκριμένο θέμα, δίνεται η δυνατότητα και σε εκπροσώπους των συγκεκριμένων μπλόκων να συμμετέχουν στις επιτροπές που ήδη επεξεργάζονται τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Επαναλαμβάνω, το βασικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο. Έχει τεθεί από την προηγούμενη εβδομάδα από την κυβέρνηση, από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, από την προ προηγούμενη εβδομάδα, σε μια εξειδίκευση μέτρων από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Από κει και πέρα όμως, επαναλαμβάνω, τέθηκαν ορισμένα τεχνικά ζητήματα, τα οποία η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να τα δει και να τα συζητήσει και βεβαίως να δρομολογήσει και την όποια λύση, εφόσον όλα αυτά δημιουργούν τη δυνατότητα να ανοίξουν οριστικά και αμετάκλητα τα μπλόκα.

Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η παρουσία και οι εξηγήσεις αλλά και η ανάλυση που έκανε ο ίδιος ο πρωθυπουργός έδωσαν τη δυνατότητα στο σύνολο των εκπροσώπων των μπλόκων να κατανοήσουν πως η κυβέρνηση στέκεται δίπλα τους, στέκεται στο πλευρό τους και εξαντλεί κάθε δυνατότητα και κάθε περιθώριο προκειμένου να τους στηρίξει, ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο.»

Ο υπουργός ενημέρωσε ότι έχουν ζητηθεί κάποιες συναντήσεις, οι οποίες «φυσικά και θα γίνουν εφόσον υπάρχει ο χρόνος και η δυνατότητα. Έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεση των κτηνοτρόφων για συνάντηση ακόμα και αύριο. Για τους κτηνοτρόφους, έχει ήδη εξαγγελθεί ειδική συνεδρίαση την επόμενη, τη μεθεπόμενη εβδομάδα, υπό τον ίδιο τον πρωθυπουργό.»

«Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα»

«Ελπίζω να έχουμε πραγματικά μία παραγωγική συζήτηση. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι, κατά την άποψή μας, αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα» τόνισε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτηση του.

Αναλυτικά ο Πρωθυπουργός τόνισε:

«Νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα κι έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης.

Έχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και -θα έλεγα- ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από μας τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει.

Οπότε, προσβλέπω σε μία ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση».

