Λάρισα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» στις μπάρες, νεκρός ο οδηγός

Ένας άνδρας περίπου 60 ετών έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε στον δρόμο Λάρισας – Καρδίτσας έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στις προστατευτικές μπάρες.

Το δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Κυριακής (18/1) έξω από τη Λάρισα, στο ρεύμα προς Καρδίτσα.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr κάτω από άγνωστες συνθήκες, το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε πάνω στις πλαϊνές προστατευτικές μπάρες.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε βαριά ο οδηγός.

Μονάδα του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και διασωλήνωσε τον τραυματία για να τον μεταφέρει στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας αλλά έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

