Πέρκα για Κυρανάκη: «Προσχηματική η συγνώμη, δεν του ξέφυγε – Με πατριαρχικό σύνδρομο πολλοί βουλευτές της ΝΔ» (video)

Στο σεξιστικό σχόλιο σε βάρος της από τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη αναφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής (16/1) η Πέτη Πέρκα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Morning Point», η βουλευτής της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για «προσχηματική και εκ των υστέρων» συγνώμη από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, ενώ βρισκόμενη στον «αέρα» είπε σαρκαστικά «δεν είμαι στην κουζίνα μου, είμαι στη Βουλή».

«Κάθε φορά, αυτό που αποδεικύεται είναι το τι πραγματικά βγαίνει σε πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κυρίως, αυτό το πατριαρχικό σύνδρομο. Δεν είναι τυχαίες κουβέντες […] είναι πάντα προς γυναίκες, όπως και η κουζίνα. Αυτό δεν μπορεί πια να γίνει ανεκτό», είπε επίσης η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

«Δεν είναι ότι του ξέφυγε. Ήταν πολύ ψύχραιμος, πολύ ήρεμος και είπε αυτή την κουβέντα. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο πρωθυπουργός θα πρέπει κάπως να αντιδράσουν. Δεν μπορεί στη Βουλή να ακούγονται αυτά τα πράγματα εν έτει 2026», συνέχισε.

Υπενθυμίζεται ότι από χθες (15/1), με ανάρτήση του, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είχε ζητήσει συγνώμη στην Πέτη Πέρκα.

«Σήμερα, στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια ψήφισης της συμφωνίας για τα νέα τρένα του σιδηροδρόμου, στο τέλος της συνεδρίασης και εν μέσω ακραίας έντασης, απευθύνθηκα στη συνάδελφό μου Πέτη Πέρκα με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές. Ανακάλεσα στην αίθουσα, ζήτησα συγγνώμη στην κα Πέρκα και το κάνω και εδώ δημοσίως. Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στη Βουλή ο Κωνσταντίνος Κυρανακης είχε συνομιλία με την Πέτη Πέρκα και ενώπιον του προεδρείου αναγνώρισε ότι ήταν λάθος η έκφραση που χρησιμοποίησε. Ανέφερε πως την παίρνει πίσω και ζήτησε να καταγραφεί αυτό και στα πρακτικά.

