Opinion Poll: Κρατάει η ΝΔ, ρευστό το σκηνικό στην αντιπολίτευση – Στο 28,1% η γκρίζα ζώνη

Τις επιπτώσεις στο πολιτικό σκηνικό από την αναμενόμενη ίδρυση νέων κομμάτων επιχειρεί να καταγράψει η δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action24, παράλληλα με την καταγραφή των δυνάμεων των υπαρχόντων. Η ακρίβεια παραμένει το Νο1 πρόβλημα των πολιτών, ενώ απαντούν και για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ βρίσκεται στο 30.2% έχοντας διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ που πέφτοντας οριακά 0.2% βρίσκεται στο 13.4%. Τρίτο κόμμα ανεβαίνει η Πλεύση Ελευθερίας με 10.4% και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 10.1% , Κ.Κ.Ε με 8.2%, ΣΥΡΙΖΑ 4.2%, Φωνή Λογικής 4.2%( 4.1%), ΜέΡΑ 25 2.4%, Νίκη 2.1%, Κίνημα Δημοκρατίας 1.5%, Σπαρτιάτες 1.1% , Με το Άλλο Κόμμα να ανεβαίνει από το 7% στο 11.1%.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων οι επιδόσεις των κομμάτων είναι: Ν.Δ 24.4%, ΠΑΣΟΚ 10.8%, Πλεύση Ελευθερίας 8.5%, Ελληνική Λύση 8.1%, Κ.Κ.Ε 6.6%, ΣΥΡΙΖΑ και Φωνή Λογικής από 3.4%, ΜέΡΑ 25 1.9%, Νίκη 1.7%, Κίνημα Δημοκρατίας 1.2%, Νέα Αριστερά 1%, Σπαρτιάτες 0.9%,

Άλλο Κόμμα 9%, και 19.1% Αναποφάσιστοι. Συνολικά δηλαδή η «γκρίζα ζώνη» φτάνει στο 28.1%.

Ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός πρώτος εμφανίζεται ο Κ. Μητσοτάκης με 29% ( 28.5%). Ακολουθεί ο Κανένας με 28.7%( 31.9%), ο Άλλος με 9.2%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8.8%( 9.1%) , ο Κ. Βελόπουλος με 6.5%( 7.5%) , ο Ν. Ανδρουλάκης με 6.1% ( 7.1%), ο Δ. Κουτσούμπας με 2.4%, Α. Λατινοπούλου με 2% , ο Σ. Φάμελλος με 1.6%, ο Σ. Κασσελάκης με 1.1% κ.λ.π

Το 30.7% αξιολογεί συνολικά θετικά την έως τώρα θητεία της Κυβέρνησης, με το 66.5% να έχει αρνητική άποψη.

Αντίστοιχα, θετικά κρίνει την αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ ως κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης το 13.7% , με το 82.2% να έχει αρνητική άποψη.

Στην Παράσταση Νίκης η Ν.Δ προηγείται με 53.9% και ακολουθούν το Άλλο Κόμμα με 12.1%, ΠΑΣΟΚ 4.6%, Πλεύση Ελευθερίας 4.2%, η Ελληνική Λύση με 3.7% κ.λ.π

Πρωταθλήτρια η ακρίβεια στα προβλήματα των πολιτών

Στα προβλήματα που θεωρούνται ως τα πιο σοβαρά κυριαρχεί η ακρίβεια με 51% και ακολουθούν η Οικονομία/ Ανάπτυξη 31.8%, η Απονομή Δικαιοσύνης / Κράτος Δικαίου με 15%, η διαφθορά με 15%, η κατάσταση στο Ε.Σ.Υ με 13%, το κόστος ενέργειας με 11.2%, τα Εθνικά θέματα / ελληνοτουρκικά με 9.1%, το ύψος των εισοδημάτων κ.λ.π .

Το 15.2% πιστεύει ότι τα οικονομικά του θα βελτιωθούν κατά την διάρκεια του 2026, το 38.5% ότι θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και το 44.3% ότι να χειροτερέψουν.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών

Το 53.5% θεωρούν ότι δεν είναι σωστό να κλείνει τις εθνικές οδούς οποιαδήποτε επαγγελματική κατηγορία , όπως για παράδειγμα οι αγρότες , για να προωθήσει κανείς αιτήματά της, με το 42.5% να το θεωρεί σωστό.

Το 33.7% θεωρεί ότι η Κυβέρνηση στα πλαίσια των δυνατοτήτων της ικανοποίησε σημαντικό τμήμα των οικονομικών αιτημάτων, με το 57% να έχει αντίθετη άποψη.

Μόλις το 18.5% θεωρεί ότι η Αντιπολίτευση ακολούθησε σωστή τακτική απέναντι στις αγροτικές κινητοποιήσεις , ενώ το 66.6% κρίνει λαθεμένη την τακτική της.

Οι γεωπολιτικές αλλαγές και η πολιτική σταθερότητα

Το 83.8% δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ και αρκετά από τα διεθνή γεγονότα και τις γεωστρατηγικές αναταράξεις , όσον αφορά παρενέργειες και προβλήματα που μπορούν να εμφανιστούν .

Αυτή η ανησυχία ωθεί το 80.7% να πιστεύει ότι ακριβώς αυτές οι εξελίξεις απαιτούν σταθερότητα στην χώρα μας και ισχυρή ηγεσία.

Τι πιστεύουν οι πολίτες για τα υπό ίδρυση νέα κόμματα

Το 16.1% δηλώνει πολύ πιθανό να ψηφίσει ένα «κόμμα Καρυστιανού» και το 13.2% αρκετά πιθανό. Το άθροισμα της δυνητικής ψήφου αθροίζεται στο 29.3% . Λίγο πιθανό απαντά το 12.4% και καθόλου πιθανό το 54.1%. Αν δούμε το πολύ πιθανό, τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζονται στην Ελληνική Λύση με 27.1%, στην Νίκη με 24%, στον ΣΥΡΙΖΑ με 23.7% και την Πλεύση Ελευθερίας με 18.5%. Στα κόμματα αυτά αν δούμε πολύ και αρκετά πιθανόν συνολικά , τα ποσοστά είναι: Ελληνική Λύση 41.7%, Νίκη 44%, ΣΥΡΙΖΑ 44.9%, Πλεύση Ελευθερίας με 40.7%.

Το 7.2% δηλώνει πολύ πιθανόν να ψηφίσει ένα «νέο κόμμα Τσίπρα» και το 9.9% αρκετά πιθανόν. Το άθροισμα της δυνητικής ψήφου αθροίζεται στο 17.1%. Αν δούμε το πολύ πιθανό , τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζονται στον ΣΥΡΙΖΑ με 26.3% και το ΠΑΣΟΚ με 5%. Αν δούμε το άθροισμα του πολύ και αρκετά πιθανόν στα κόμματα αυτά τα ποσοστά είναι : Στον ΣΥΡΙΖΑ 56.8% και στο ΠΑΣΟΚ 15%.

Το 3.8% δηλώνει πολύ πιθανόν να ψηφίσει ένα «κόμμα Σαμαρά» και το 6.6% αρκετά πιθανόν. Η συνολική δυνητική ψήφος εμφανίζεται στο 10.4% . Τα αντίστοιχα ποσοστά στην έρευνα του Δεκεμβρίου ήταν 3,6%, 9.9% , άρα δυνητική ψήφος 12.5%.

