Αλέξης Τσίπρας: Την άνοιξη το νέο κόμμα – Λήξη συναγερμού για… Καρυστιανού, τα μηνύματα που έστειλε από Θεσσαλονίκη

Ένα ακόμη βήμα, που ίσως ισοδυναμεί με… άλμα, λόγω των αμφιβολιών που είχαν εμφιλοχωρήσει, προς την πολιτική του επανεμφάνιση με νέο φορέα πραγματοποίησε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, στέλνοντας σαφή μηνύματα τόσο στο κυβερνητικό στρατόπεδο όσο και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Αφορμή στάθηκε η παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», ωστόσο το πολιτικό αποτύπωμα της εκδήλωσης ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια μιας τυπικής βιβλιοπαρουσίασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολιτική πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα τοποθετείται χρονικά εντός της άνοιξης. Δεν πρόκειται, άλλωστε, για αιφνιδιαστική κίνηση, αλλά για μια διαδικασία που ωριμάζει εδώ και καιρό. Η Θεσσαλονίκη θεωρείται από συνεργάτες του ένας από τους τελευταίους σταθμούς της περιοδείας για το βιβλίο, καθώς –όπως λένε– ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει να «κλείσει οριστικά ο κύκλος του παρελθόντος» και να ανοίξει οργανωμένα η συζήτηση για το πολιτικό μέλλον.

Με όσα ανέφερε στην ομιλία του, ο πρώην πρωθυπουργός έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς το Μέγαρο Μαξίμου ότι το νέο εγχείρημα βρίσκεται σε εξέλιξη και προχωρά κανονικά. Με τον τρόπο αυτό επιχείρησε να αποδομήσει σενάρια που καλλιεργήθηκαν το τελευταίο διάστημα και παρουσίαζαν τον ίδιο να κάνει πίσω ή να αναθεωρεί τα σχέδιά του, με αφορμή δημόσιες παρεμβάσεις της Μαρίας Καρυστιανού.

Χαρακτηριστική ήταν η επιλογή του να χρησιμοποιήσει τη φράση «κι όμως κινείται», στέλνοντας μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η πρόθεσή του να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού φορέα δεν ανεστάλη ποτέ. Αντίθετα, όπως τόνισε, πρόκειται για μια διαδικασία που θα εξελιχθεί «με σχέδιο και μεθοδικά», απορρίπτοντας τη λογική των βιαστικών και πρόχειρων κινήσεων.

Ανασύνθεση δημοκρατικής παράταξης

Στο ίδιο πλαίσιο, έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη ανασύνθεσης της δημοκρατικής παράταξης, μιλώντας για τη δημιουργία μιας νέας εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης που θα απαντά στα σημερινά αδιέξοδα. «Η ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης, που θα γεννήσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και μαζί τη νέα ελπίδα, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι αυτή η πορεία δεν θα καθοδηγηθεί από ιδιοτέλειες ή μικροκομματικές σκοπιμότητες.

Παρατηρητές της εκδήλωσης στάθηκαν και σε μια εμφανή ρητορική μετατόπιση προς πιο καθαρά αριστερά χαρακτηριστικά. Ο λόγος του Αλέξη Τσίπρα ήταν σαφώς πιο οικείος στο παραδοσιακό του ακροατήριο, ενώ δεν πέρασε απαρατήρητο ότι απευθύνθηκε στο κοινό χρησιμοποιώντας τον όρο «σύντροφοι», κάτι που δεν είχε κάνει στις προηγούμενες παρουσιάσεις του βιβλίου.

Η εκδήλωση για το βιβλίο παρουσία Σαουλίδη, Σπυροπούλου

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέα Αριστερά, μεταξύ των οποίων οι Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Κατερίνα Νοτοπούλου, Συμεών Κεδίκογλου, Πόπη Τσαπανίδου, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Οζγκιούρ Ναζήφ Φερχάτ. Παρόντες ήταν επίσης πρώην βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Ελένη Αυλωνίτου, ο Γιάννης Αμανατίδης, η Δώρα Αυγέρη και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία του Αντώνη Σαουλίδη, πρώην στελέχους του ΠΑΣΟΚ, στενού συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη και στη συνέχεια κομματάρχη του Χάρη Δούκα. Το ενδιαφέρον του κοινού στράφηκε έντονα προς το πρόσωπό του, ενισχύοντας τα σενάρια περί μετακινήσεων και ανακατατάξεων στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Εντύπωση έκανε και η συμμετοχή, ως ομιλήτριας, της Κατερίνας Σπυροπούλου, που προέρχεται από την γνωστή οικογένεια οινοποιών, με ρίζες στο ΠΑΣΟΚ – ανιψιά του αείμνηστου Ροβέρτου Σπυρόπουλου.

Στην τοποθέτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε την ανάγκη να ξεπεραστούν οι παλιοί διαχωρισμοί, σημειώνοντας ότι «η νέα γενιά δεν ζητά εξηγήσεις για το παρελθόν, αλλά απαντήσεις για το μέλλον». Τόνισε, μάλιστα, ότι το αίτημα για τη συγκρότηση μιας μεγάλης δημοκρατικής παράταξης παραμένει ενεργό, προσθέτοντας πως «δεν έχει σημασία ούτε το όνομα ούτε το χρώμα».

Στο παρασκήνιο, πάντως, καταγράφεται έντονη κινητικότητα. Πρόσωπα που έχουν απογοητευτεί από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ φέρονται να έχουν ήδη ανοίξει διαύλους επικοινωνίας με το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν και στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που συνομιλούν διακριτικά με την πλευρά Τσίπρα, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα του προοδευτικού χώρου.

