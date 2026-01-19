Μάχη για … τρεις: Τα δυνητικά ποσοστά των κομμάτων Καρυστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά και οι δεξαμενές τους 

Μεγάλες ανακατατάξεις αναμένεται να φέρει στο πολιτικό σκηνικό η ίδρυση τριών νέων κομμάτων. Στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 καταγράφεται η δεκτικότητα των πολιτών να πειραματιστούν με νέα κόμματα.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά συγκέντρωσε το κόμμα Καρυστιανού, με το 16.1% να δηλώνει πως είναι πολύ πιθανό να ψηφίσει ένα «κόμμα Καρυστιανού» και το 13.2% αρκετά πιθανό. Το άθροισμα της δυνητικής ψήφου αθροίζεται στο 29.3% . Λίγο πιθανό απαντά το 12.4% και καθόλου πιθανό το 54.1%.

Το 27.1% των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης, το 24% των ψηφοφόρων της Νίκης, 23.7% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και 18.5% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας λένει ότι είναι αρκετά πιθανό να ψηφίσουν το κόμμα Καρυστιανού . Στα κόμματα αυτά αν δούμε πολύ και αρκετά πιθανόν συνολικά , τα ποσοστά είναι: Ελληνική Λύση 41.7%, Νίκη 44%, ΣΥΡΙΖΑ 44.9%, Πλεύση Ελευθερίας με 40.7%.

Όσον αφορά ένα «κόμμα Τσίπρα» το 7.2% δηλώνει πως είναι πολύ πιθανόν να το ψηφίσει και το 9.9% αρκετά πιθανόν. Το άθροισμα της δυνητικής ψήφου αθροίζεται στο 17.1%. Αν δούμε το πολύ πιθανό , τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζονται στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ με 26.3% και του ΠΑΣΟΚ με 5%. Αν δούμε το άθροισμα του πολύ και αρκετά πιθανόν στα κόμματα αυτά τα ποσοστά είναι : Στον ΣΥΡΙΖΑ 56.8% και στο ΠΑΣΟΚ 15%.

Όσον αφορά το κόμμα Σαμαρά το 3.8% δηλώνει πως είναι πολύ πιθανόν να το ψηφίσει και το 6.6% αρκετά πιθανόν. Η συνολική δυνητική ψήφος εμφανίζεται στο 10.4% . Τα αντίστοιχα ποσοστά στην έρευνα του Δεκεμβρίου ήταν 3,6%, 9.9% , άρα δυνητική ψήφος 12.5%.

