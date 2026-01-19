Μάχη για … τρεις: Τα δυνητικά ποσοστά των κομμάτων Καρυστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά και οι δεξαμενές τους 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μεγάλες ανακατατάξεις αναμένεται να φέρει στο πολιτικό σκηνικό η ίδρυση τριών νέων κομμάτων. Στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 καταγράφεται η δεκτικότητα των πολιτών να πειραματιστούν με νέα κόμματα.
Τα μεγαλύτερα ποσοστά συγκέντρωσε το κόμμα Καρυστιανού, με το 16.1% να δηλώνει πως είναι πολύ πιθανό να ψηφίσει ένα «κόμμα Καρυστιανού» και το 13.2% αρκετά πιθανό. Το άθροισμα της δυνητικής ψήφου αθροίζεται στο 29.3% . Λίγο πιθανό απαντά το 12.4% και καθόλου πιθανό το 54.1%.
Το 27.1% των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης, το 24% των ψηφοφόρων της Νίκης, 23.7% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και 18.5% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας λένει ότι είναι αρκετά πιθανό να ψηφίσουν το κόμμα Καρυστιανού . Στα κόμματα αυτά αν δούμε πολύ και αρκετά πιθανόν συνολικά , τα ποσοστά είναι: Ελληνική Λύση 41.7%, Νίκη 44%, ΣΥΡΙΖΑ 44.9%, Πλεύση Ελευθερίας με 40.7%.
Όσον αφορά ένα «κόμμα Τσίπρα» το 7.2% δηλώνει πως είναι πολύ πιθανόν να το ψηφίσει και το 9.9% αρκετά πιθανόν. Το άθροισμα της δυνητικής ψήφου αθροίζεται στο 17.1%. Αν δούμε το πολύ πιθανό , τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζονται στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ με 26.3% και του ΠΑΣΟΚ με 5%. Αν δούμε το άθροισμα του πολύ και αρκετά πιθανόν στα κόμματα αυτά τα ποσοστά είναι : Στον ΣΥΡΙΖΑ 56.8% και στο ΠΑΣΟΚ 15%.
Όσον αφορά το κόμμα Σαμαρά το 3.8% δηλώνει πως είναι πολύ πιθανόν να το ψηφίσει και το 6.6% αρκετά πιθανόν. Η συνολική δυνητική ψήφος εμφανίζεται στο 10.4% . Τα αντίστοιχα ποσοστά στην έρευνα του Δεκεμβρίου ήταν 3,6%, 9.9% , άρα δυνητική ψήφος 12.5%.
Διαβάστε επίσης
Opinion Poll: Κρατάει η ΝΔ, ρευστό το σκηνικό στην αντιπολίτευση – Στο 28,1% η γκρίζα ζώνη
Σάλος με τις δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις – «Πυρ ομαδόν» από κυβέρνηση και αντιπολίτευση
«Άδειο» καλάθι στο Μαξίμου: Τα μέτρα δεν αλλάζουν είπε ο Μητσοτάκης – Ο αγώνας συνεχίζεται απαντούν οι αγρότες, στα μπλόκα οι αποφάσεις
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.