Αγροτικό: Πού οδηγεί το… δημοσιονομικό μπλόκο στο διάλογο και τη λύση

Μετά από την άκαρπη χθεσινή συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον Πρωθυπουργό μεγαλώνει το χάσμα το οποίο είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές όλο το τελευταίο διάστημα.

Η λογική του ότι ήταν “να δώσουμε τα δώσαμε” που ακολούθησε ο πρωθυπουργός δεν βοήθησε τις συνομιλίες αφού οι αγρότες είχαν πάει προετοιμασμένοι για να πάρουν απαντήσεις και ίσως και κάποιες υποσχέσεις για όλα τα θέματα που τους απασχολούν. Σύμφωνα με όσα είπαν οι ίδιοι μετά το τέλος των συνομιλιών, τελικά δεν πήραν καμμία απάντηση παρά μόνο γενικόλογες αναφορές στα 14 αιτήματα που κατέθεσαν και περίμεναν απάντηση από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ανάμεσα στα αιτήματα που κατέθεσαν είναι το κόστος παραγωγής, η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, με τον πρωθυπουργό να ξεκαθαρίζει στους αγρότες ότι δεν αλλάζει το πλαίσιο των ανακοινώσεων, περιορίζοντας τη συζήτηση στην εφαρμογή των μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Έτσι οι αγρότες αποχώρησαν εμφανώς απογοητευμένοι αφού κατάλαβαν ότι η κυβέρνηση επεδίωξε αυτή την συνάντηση μόνο και μόνο για να μην δημιουργηθεί η εντύπωση ότι δεν επιθυμεί τον διάλογο με τους αγροτοσυνδικαλισστές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρόεδρος της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λάρισας Ρ. Μαρούδας αλλά και άλλοι αγρότες προανήγγειλαν στην πραγματικότητα την συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Ωστόσο, οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σήμερα το απόγευμα σε νέα συνεδρίαση της Πανελλαδικής, αφού αναλυθούν τα νέα δεδομένα αλλά και οι όποιες προοπτικές.

Στο Μέγαρο Μαξίμου ωστόσο, θεωρούν ότι αυτό που είχαν να πουν στους αγρότες το είπαν και άρα πλέον είναι στο χέρι τους να δουν πως θα αντιδράσουν.

Κάποιοι από τους συνεργάτες του πρωθυπουργού θεωρούν ότι πολύ σύντομα θα μπεί ένα τέλος στις κινητοποιήσεις αφού και τα μπλόκα αποδυναμώνονται και οι ίδιοι οι αγρότες έχουν κουραστεί. Αυτό που περιμένουν είναι μία ενδεχόμενη κάθοδος των τρακτέρ στην Αθήνα προκειμένου το τέλος των κινητοποιήσεων να γίνει θεαματικά.

Ο πρωθυπουργός πάντως, έσπευσε να στείλει το μήνυμα ότι είναι «έτοιμος να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση», ενώ μετά την συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτών ανέφερε «κάλλιο αργά, παρά ποτέ».

Λίγο αργότερα, στο περιθώριο εκδήλωσης στο Ωδείο Αθηνών, ο πρωθυπουργός ανέφερε αυτό που είχε πει κατά την διάρκεια της συνάντησης στους αγρότες. Ότι, δηλαδή, «οποιαδήποτε λύση στα δομικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα πρέπει πάνω και πρώτα απ’ όλα να σέβεται τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας και πρωτίστως να εντάσσεται στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο το οποίο αφορά στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα».

Πρόσθεσε μάλιστα, ότι «θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική. Θα κάνουν κάποιες συζητήσεις αύριο. Νομίζω ότι και κοινωνία έχει εξαντληθεί από αυτές τις 50 ημέρες κινητοποιήσεων. Δεν έχουν να κερδίσουν κάτι παραπάνω με το να παραμένουν στα μπλόκα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος αλλά και έτοιμος να διαχειριστώ οποιαδήποτε άλλη κατάσταση».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον τρόπο του έστειλε μήνυμα προς τους εκπροσώπους των αγροτών ότι εάν δεν αποφασίσουν να αποχωρήσουν από τα μπλόκα τότε η κυβέρνηση θα εφαρμόσει του Plan Β το οποίο περιλαμβάνει διοικητικά, οικονομικά και αστυνομικά μέτρα.

Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση αυτό που φαίνεται να συζητά είναι οι βελτιώσεις, κυρίως σε επίπεδο εφαρμογής όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Για το αγροτικό ρεύμα υπήρξε συζήτηση προκειμένου να παίρνουν τη ρύθμιση για τα 8,5 λεπτά και όσοι είναι συνέπεις λιγότερο από 12 μήνες.

Για το πότε θα εκδίδονται οι λογαριασμοί ρεύματος.

Η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να συζητήσει τον επαναϋπολογισμό λίτρων που απαιτεί κάθε καλλιέργεια.

Στις συζητήσεις που θα γίνουν, δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των μπλόκων στις επιτροπές.

