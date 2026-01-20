Οι δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, η κατακραυγή από τον προοδευτικό χώρο και το κόμμα Τσίπρα

Η χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll κατέγραψε δυνητική ψήφο για τη Μαρία Καρυστιανού και το κόμμα που έχει προαναγγείλει στο 29,3% αθροιστικά, ωστόσο πρόκειται για έρευνα που έλαβε χώρα έως τις 16 Ιανουαρίου, πριν τις δηλώσεις για τις αμβλώσεις (χθες) που ξεσήκωσαν ευρείες και σφοδρές αντιδράσεις από τα προοδευτικά κόμματα και προοδευτικούς πολίτες.

Θα παραμείνουν αυτά τα ποσοστά, στις επόμενες μετρήσεις μετά τις επίμαχες δηλώσεις;

Θα φανεί σύντομα, ωστόσο ήδη υπάρχουν εκτιμήσεις στην ευρύτερη Αριστερά ότι με αυτές τις δηλώσεις η κ. Καρυστιανού, πολύ νωρίς αποξενώνει ένα κομμάτι μέχρι σήμερα υποστηρικτών της από τον προοδευτικό χώρο. Εκτιμούν περαιτέρω ορισμένοι πως οι δηλώσεις αυτές για τις αμβλώσεις, «παγώνουν» τους αριστερής προέλευσης ψηφοφόρους. Κατ’ επέκταση κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί να βάλουν και φρένο σε διαρροές του κόμματος Τσίπρα προς την πλευρά Καρυστιανού. Ορισμένοι από τον ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα θεωρούν ότι η σπουδή της να διαχωριστεί από την Αριστερά αλλά και από τον Τσίπρα, όπως έκανε με την πρώτη της συνέντευξη για το 2026 στο Kontra, (επιτέθηκε ονομαστικά μόνο στον Τσίπρα), διευκόλυνε τον χώρο – και τον πρώην πρωθυπουργό – να οριοθετηθεί απέναντί της, αφού το έπραξε η ίδια πρώτη.

Πάντως, στην συγκεκριμένη δημοσκόπηση ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει δυνητική ψήφο, περίπου στα ποσοστά του 2023 και σύμφωνα με τον διευθυντή ερευνών της εταιρείας, Ζαχαρία Ζούπη, ο πρώην πρωθυπουργός σημειώνει κάποιες απώλειες το τελευταίο διάστημα (μιλάμε πάντα για δυνητική ψήφο) καθώς είχε 21% τον Νοέμβριο, 19% τον Δεκέμβριο και τώρα πέφτει στο 17,1% αθροιστικά (7,2% δηλώνει «πολύ πιθανό» να τον ψηφίσει, και το 9,9% «αρκετά πιθανό»).

Το «χρυσόψαρο» και το «τρίτο μνημόνιο το χειρότερο»

Στο μεταξύ φαίνεται να αναπτύσσεται σιγά σιγά και μια ιδιότυπη κόντρα μεταξύ Τσίπρα – Καρυστιανού. Η δεύτερη απάντησε στη χθεσινή της συνέντευξη στο Open, στις αιχμές Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη για το «τρίτο μνημόνιο το χειρότερο».

«Ο κ. Τσίπρας με ειρωνεύτηκε και είπε για χρυσόψαρο» σημείωσε, και πρόσθεσε: «Θα ήθελε να μας πει σε ποιες μελέτες και αναλύσεις βασίστηκε για να υπογράψει το τρίτο μνημόνιο;».

Κατά την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο, ο Αλέξης Τσίπρας χωρίς να κατονομάσει την Μαρία Καρυστιανού ανέφερε: «Πολύ συχνά, (…) μας προκαλούνε για συγκρίσεις. Κι αν σε ένα πράγμα συμφωνεί όλο το πολιτικό σύστημα, εννοώ και αυτοί που κυβερνάνε και αυτοί που κάνουν ότι τους αντιπολιτεύονται – όχι όλοι φυσικά, αλλά αρκετοί απ’ αυτούς – [είναι ότι] φέραμε εμείς το τρίτο μνημόνιο, εμείς το φέραμε, χρεοκόπησε η χώρα το 2015 γιατί έκλεισαν οι τράπεζες, δεν είχε χρεοκοπήσει η χώρα το 2009. Η μνήμη του χρυσόψαρου, λες και απευθύνονται σε κοινωνία λωτοφάγων για να θυμηθώ την Ιθάκη».

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Παντούλας

Μάχη για … τρεις: Τα δυνητικά ποσοστά των κομμάτων Καρυστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά και οι δεξαμενές τους

Μητσοτάκης για αγρότες: Κάθε λύση πρέπει να σέβεται τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας