search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 00:24
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.01.2026 21:57

Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Παντούλας

19.01.2026 21:57
mixalis-pantoulas

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο πρώην βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Παντούλας. 

Ο Μιχάλης Παντούλας υπηρέτησε για πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, αναλαμβάνοντας καθήκοντα δημάρχου στον δήμο Μολοσσών και αντινομάρχη.

Το 2004 εκλέχθηκε βουλευτής Ιωαννίνων με το ΠΑΣΟΚ, και επανεξελέγη το 2007 και το 2009.

Στη Βουλή συμμετείχε στις Διαρκείς Επιτροπές Μορφωτικών Υποθέσεων, Περιφερειών και στην Επιτροπή Θρησκευμάτων και Ορθοδοξίας.

Φιλόλογος στο επάγγελμα, ο Μιχάλης Παντούλας διακρίθηκε επίσης για το συγγραφικό και ερευνητικό του έργο, ιδιαίτερα για μελέτες σχετικά με τη ζωή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.

Στην απώλεια του Μιχάλη Παντούλα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, λέγοντας: «Ο Μιχάλης Παντούλας, είχε ενεργό ανάμειξη στα κοινά από νεαρή ηλικία, ξεκινώντας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ εκλέχτηκε βουλευτής Ιωαννίνων σε τρεις συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις (2004,2007,2009). Με την πολιτική του δράση τίμησε τα Ιωάννινα, καθώς διακρίθηκε για το ήθος, τη σοβαρότητά του και τη δυναμική εκπροσώπηση των συμπολιτών του. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Διαβάστε επίσης:

Μάχη για… τρεις: Τα δυνητικά ποσοστά των κομμάτων Καρυστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά και οι δεξαμενές τους

Μητσοτάκης για αγρότες: Κάθε λύση πρέπει να σέβεται τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας

Opinion Poll: Κρατάει η ΝΔ, ρευστό το σκηνικό στην αντιπολίτευση – Στο 28,1% η γκρίζα ζώνη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
papadakis radio arvyla – new
MEDIA

Ράδιο Αρβύλα: Το «αντίο» του Αντώνη Κανάκη στον Γιώργο Παπαδάκη

ispania tragodia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Οι συγκλονιστικές ιστορίες μέσα από τα συντρίμμια –Το 6χρονο κορίτσι που περπατούσε μόνο του στις ράγες

zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ζελένσκι για μαζικό χτύπημα της Ρωσίας: «Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να το πραγματοποιήσει»

ursula 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν προς Κογκρέσο ΗΠΑ: «Αδιαμφισβήτητος σεβασμός στην κυριαρχία της Γροιλανδίας»

lefkos oikos 5543- new
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Το καταφύγιο του Τραμπ για την περίπτωση πυρηνικού πολέμου – Η σύνδεση με την κατεδάφιση της Ανατολικής πτέρυγας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
senegali11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σενεγάλη: Πήγαν στα αποδυτήρια διαμαρτυρόμενοι, τους μάζεψε ο Μανέ και έγιναν πρωταθλητές Αφρικής-Το απίθανο στόρι στον τελικό (Video)

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

mikroplastika new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

«Kerberos»: Φοιτητές δημιούργησαν προβιοτικό που δεσμεύει τα μικροπλαστικά στο έντερο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 00:23
papadakis radio arvyla – new
MEDIA

Ράδιο Αρβύλα: Το «αντίο» του Αντώνη Κανάκη στον Γιώργο Παπαδάκη

ispania tragodia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Οι συγκλονιστικές ιστορίες μέσα από τα συντρίμμια –Το 6χρονο κορίτσι που περπατούσε μόνο του στις ράγες

zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ζελένσκι για μαζικό χτύπημα της Ρωσίας: «Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να το πραγματοποιήσει»

1 / 3