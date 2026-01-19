Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Παντούλας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο πρώην βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Παντούλας.

Ο Μιχάλης Παντούλας υπηρέτησε για πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, αναλαμβάνοντας καθήκοντα δημάρχου στον δήμο Μολοσσών και αντινομάρχη.

Το 2004 εκλέχθηκε βουλευτής Ιωαννίνων με το ΠΑΣΟΚ, και επανεξελέγη το 2007 και το 2009.

Στη Βουλή συμμετείχε στις Διαρκείς Επιτροπές Μορφωτικών Υποθέσεων, Περιφερειών και στην Επιτροπή Θρησκευμάτων και Ορθοδοξίας.

Φιλόλογος στο επάγγελμα, ο Μιχάλης Παντούλας διακρίθηκε επίσης για το συγγραφικό και ερευνητικό του έργο, ιδιαίτερα για μελέτες σχετικά με τη ζωή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.

Στην απώλεια του Μιχάλη Παντούλα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, λέγοντας: «Ο Μιχάλης Παντούλας, είχε ενεργό ανάμειξη στα κοινά από νεαρή ηλικία, ξεκινώντας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ εκλέχτηκε βουλευτής Ιωαννίνων σε τρεις συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις (2004,2007,2009). Με την πολιτική του δράση τίμησε τα Ιωάννινα, καθώς διακρίθηκε για το ήθος, τη σοβαρότητά του και τη δυναμική εκπροσώπηση των συμπολιτών του. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

