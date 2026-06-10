Χωρίς νερό 20.000 Ιρανοί μετά τα αμερικανικά πλήγματα

Περίπου 20.000 άνθρωποι δεν έχουν πλέον πρόσβαση σε πόσιμο νερό στη Σιρίκ, πόλη λιμάνι στο νότιο Ιράν, ύστερα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε δύο ταμιευτήρες νερού, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Οι ΗΠΑ διεξήγαγαν πλήγματα τη νύχτα στις Τζασκ, Σιρίκ και το νησί Κεσμ, στη νότια ακτή του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ, το οποίο εξακολουθεί να είναι αποκλεισμένο, σε αντίποινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου στον Κόλπο.

«Δυστυχώς μετά την επίθεση αυτή, 20.000 κάτοικοι της περιοχής δεν έχουν πόσιμο νερό και, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται μεταξύ 45 και 50 βαθμών, οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες» γι’ αυτούς, σημείωσε αξιωματούχος της τοπικής εταιρείας ύδρευσης, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

«Οι πόροι υπόγειων υδάτων δεν επαρκούν» για να αντικαταστήσουν τους ταμιευτήρες νερού που υπέστησαν βλάβη, διευκρίνισε.

Το Ιράν κατήγγειλε ότι τα αμερικανικά πλήγματα διεξήχθησαν «υπό ψευδές πρόσχημα» και απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις που είχαν στόχο την Ιορδανία και το Μπαχρέιν, συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ.

Οι νέες αυτές συγκρούσεις σημειώθηκαν την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωνε χθες, Τρίτη, ότι βρίσκονταν κοντά σε μια «πολύ καλή συμφωνία» για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

Παράλληλα ο ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι κατέρριψε 5 ιρανικούς πυραύλους που είχαν στο στόχαστρο το Αζράκ, όπου ο ιρανικός στρατός είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι στοχοθέτησε αμερικανική βάση.

«Αναχαιτίσαμε και καταρρίψαμε πέντε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του Αζράκ (…) Δεν υπήρξαν θύματα ούτε υλικές ζημιές», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις, τονίζοντας ότι «δεν θα επιτρέψουν καμία παραβίαση του ιορδανικού εναέριου χώρου από οποιαδήποτε πλευρά».

Νωρίτερα οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, είχαν ανακοινώσει ότι στοχοθέτησαν στην Ιορδανία «αεροπορική βάση και το κέντρο διοίκησης του αμερικανικού στρατού» στο Αζράκ, σύμφωνα με ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Στις αρχές Απριλίου ο ιορδανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι 281 ιρανικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) είχαν στοχοθετήσει τη χώρα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι από αυτά 261 είχαν αναχαιτιστεί.

Σύμφωνα με τις ιορδανικές αρχές, οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν τον τραυματισμό περίπου τριάντα ανθρώπων.

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