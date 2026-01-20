search
20.01.2026
20.01.2026 15:08

Στραβελάκης για Καρυστιανού: «Για όλα ρωτήθηκε, η ίδια δεν απάντησε» (Video)

20.01.2026 15:08
stravelakis-new

Στις χθεσινές δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού περί αμβλώσεων και στις αντιδράσεις που προέκυψαν αναφέρθηκε από τον αέρα της εκπομπής «10 Παντού» ο Νίκος Στραβελάκης.

Δίνοντας την απάντησή του στη Μαρία Καρυστιανού η οποία με σημερινή της ανάρτηση έκανε λόγο -μεταξύ άλλων- για διαστρέβλωση των λεγομένων της και «άκαιρη ερώτηση», ο δημοσιογράφος ξεκαθάρισε ότι οι ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν για όλα τα θέματα και για όλη την ατζέντα, επισημαίνοντας ότι η Μαρία Καρυστιανού χθες είπε την άποψή της η οποία είναι σεβαστή, ενώ στη σημερινή της τοποθέτηση είπε κάτι άλλο, το οποίο είναι εξίσου σεβαστό.

«Επειδή μας αφορά, θέλω να απαντήσω. Λέει η κυρία Καρυστιανού ότι υποβάλαμε άκαιρη ερώτηση. Άκαιρες ερωτήσεις στις συνεντεύξεις δεν υπάρχουν», είπε αρχικά ο Νίκος Στραβελάκης και πρόσθεσε:

«Υπάρχουν απαντήσεις που τίθενται στην κρίση των πολιτών. Εμείς τη ρωτήσαμε για όλα τα θέματα, για όλη την ατζέντα, η ίδια δεν απάντησε. Στο συγκεκριμένο επέλεξε να απαντήσει. Και μάλιστα είπε κατά των αμβλώσεων, αλλά υπέρ των ομόφυλων ζευγαριών. Εμείς ρωτάμε ό,τι θέλουμε και τα ρωτήσαμε όλα. Δεν το είπε κατά λάθος, είναι η άποψή της και είναι σεβαστή. Σήμερα λέει κάτι άλλο, σεβαστό κι αυτό. Η ίδια κρίνεται από τους πολίτες. Δεν υπάρχει ούτε παγίδευση, ούτε δικτατορία. Αυτά που ακούω περί ανθρωποφαγίας τα πετάω στα σκουπίδια όπως είναι. Η δουλειά μας είναι να φέρνουμε απέναντί μας όλους τους πολιτικούς, από όλα τα κόμματα και να τους υποβάλλουμε τις πιο σκληρές ερωτήσεις. Εγώ αυτό έχω μάθει 40 χρόνια στη δημοσιογραφία» πρόσθεσε.

