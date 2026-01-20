search
ΕΡΤ: Ενεργοποίησε το pop up ψηφιακό «Ραδιο Eurovision» στο ERTecho

Στην ψηφιακή διεύθυνση radioeurovision.gr στο ERTεcho οι λάτρεις  του Eurovisionικού τραγουδιστικού διαγωνισμού μπορούν να απολαμβάνουν όλα τα ελληνικά και ξένα τραγούδια των μεγάλων τελικών, τους νικητές, αλλά και όσους ερμηνευτές αγαπήθηκαν δίχως να κατακτήσουν τις πρώτες θέσεις, από το 1956, οπότε ξεκίνησε ο διαγωνισμός της Eurovision στο Λουγκάνο, έως και φέτος, που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, γιορτάζοντας τα 70χρονα του θεσμού της EBU.

Ειδικά για φέτος, οι φίλοι του θεσμού θα μπορούν να ακούν στο ακέραιο κάθε ώρας ένα από τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς του «Sing for Greece 2026», την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, διεκδικώντας την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον φετινό 70ό Διαγωνισμό της Eurovision.

Το Ράδιο Eurovision είναι με άλλα λόγια μια ραδιοφωνική παρέλαση τραγουδιών επτά δεκαετιών από όλη την Ευρώπη με προεξάρχοντα τα 28 τραγούδια που διαγωνίζονται για το εισιτήριο στην τελική πανευρωπαϊκή τραγουδιστική διοργάνωση και την εκπροσώπηση της Ελλάδας.

