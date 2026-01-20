search
Εκτός εκπομπής σήμερα η Κατερίνα Καινούργιου – Τι είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στην έναρξη (Video)

Εκτός πλατό βρέθηκε η Κατερίνα Καινούργιου σήμερα (20/1), με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη να καλωσορίζει τους τηλεθεατές της εκπομπής, ενημερώνοντας ότι η παρουσιάστρια απουσιάζει από τη θέση της λόγω μιας προγραμματισμένης ιατρικής εξέτασης. Τόνισε, μάλιστα, ότι είναι πιθανό να προλάβει να εμφανιστεί στην εκπομπή αργότερα.

«Είστε στη συχνότητα του Alpha, είστε στην εκπομπή Super Κατερίνα. Μόνο που σήμερα νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που την πρώτη καλημέρα δεν θα την πει το Κατερινάκι μας. Δεν θέλω καθόλου να μου ανησυχείτε. Η Κατερίνα μας είχε μία προγραμματισμένη ιατρική εξέταση. Ξέρετε πολύ καλά ότι βρίσκεται σε αυτή την πολύ όμορφη στιγμή της ζωής της, είναι μια εξέταση για εκείνη και την μπέμπα της. Δεν θέλω να ανησυχεί κανείς. Τα νοσοκομεία και οι γιατροί δεν μπορούν να περιμένουν τον χρόνο μιας τηλεοπτικής εκπομπής. Μπορεί να καταφέρει και να είναι εδώ μέχρι το τέλος της εκπομπής. Άλλωστε σήμερα ο Πέτρος Συρίγος, με την εξαιρετική ζαμπονοτυρόπιτα του, είναι και ο λόγος που η Κατερίνα μόλις τελειώσει τις εξετάσεις θα σπεύσει για να είναι εδώ» ανέφερε ο δημοσιογράφος κατά την έναρξη της εκπομπής.

