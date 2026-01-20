search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 11:13
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.01.2026 09:46

Δίπλωσε τις πρωτιές στην τηλεθέαση ο Alpha την Κυριακή (18/1)

20.01.2026 09:46
Alpha-new

Κραταιός ο Alpha στην Κυριακάτικη «μάχη» για την τηλεθέαση ανέπτυξε δυναμική που δεν άντεχε αμφισβήτησης, όπως φαίνεται και στα στοιχεία της Nielsen για τα κανάλια εθνικής εμβέλειας.

Το Star ήταν δεύτερη επιλογή της ημέρας – αναμενόμενο – χάρη στην long play πρεμιέρα του – επετειακού – «Masterchef 10» και μαζί με τον Alpha αποτέλεσαν το ντουέτο καναλιών με διψήφια μερίδια τηλεθέασης.

Σε μια σπάνια στιγμή του το Mega εμφάνισε μερίδιο έπειτα από… σε δίαιτα και βρέθηκε πίσω ακόμα και από τον ΣΚΑΪ. Ο σταθμός του Φαλήρου οριακά δεν είδε διψήφιο ποσοστό στο μερίδιο του. Αιτία η – πρώτη – «σύγκρουση» του «Survrivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες»- «Masterchef».

Ο επεισοδιακός τελικός Σενεγάλη-Μαρόκο για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής περίπου πενταπλασίασε το μερίδιο της ΕΡΤ2ΣΠΟΡ σε βαθμό τέτοιο που θα το ζήλευε και η ΕΡΤ1 και εν τέλει ήταν από τα highlights στην κούρσα τηλεθέασης των καναλιών της ημέρας.

Διαβάστε επίσης:

Ράδιο Αρβύλα: Το «αντίο» του Αντώνη Κανάκη στον Γιώργο Παπαδάκη

Το κεντρικό δελτίο του Star κορυφαίο σε τηλεθέαση πρόγραμμα και τις δύο ημέρες του σαββατοκύριακου (17,18/1) – Η πρώτη κόντρα «Masterchef»-«Survivor»

Με διαφορά «ανάσας» πρώτο το Mega στην κούρσα τηλεθέασης των καναλιών την Παρασκευή (16/1)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
argiros-new
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: «Είναι ακραία αυτά που σκέφτομαι για το μέλλον» (Video)

nisia bretania new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πράξη μεγάλης ηλιθιότητας η συμφωνία της Βρετανίας για την επιστροφή της κυριαρχίας των Νησιών Τσάγκος

peripoliko_0609_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 18χρονος ξυλοκοπήθηκε άγρια από ομάδα ατόμων – Μπούκαραν στο σπίτι του με ρόπαλα και λοστούς!

mitso tasoy new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ

parking_2001_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τριπλασιάστηκε το πρόστιμο της ελεγχόμενης στάθμευσης στην Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

Megaro-Maximou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του Μεγάρου Μαξίμου;

karystianou- tsipras- kefalogianni- kikilias – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Καρυστιανού και ο Τσίπρας, το τρίγωνο Μπακογιάννη – Κεφαλογιάννη – Κικίλια για το δήμο Αθήνας, το τηλεφώνημα της Ούρσουλα στον Πιερρακάκη, και το παράδοξο του ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 11:13
argiros-new
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: «Είναι ακραία αυτά που σκέφτομαι για το μέλλον» (Video)

nisia bretania new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πράξη μεγάλης ηλιθιότητας η συμφωνία της Βρετανίας για την επιστροφή της κυριαρχίας των Νησιών Τσάγκος

peripoliko_0609_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 18χρονος ξυλοκοπήθηκε άγρια από ομάδα ατόμων – Μπούκαραν στο σπίτι του με ρόπαλα και λοστούς!

1 / 3