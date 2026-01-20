Δίπλωσε τις πρωτιές στην τηλεθέαση ο Alpha την Κυριακή (18/1)

Κραταιός ο Alpha στην Κυριακάτικη «μάχη» για την τηλεθέαση ανέπτυξε δυναμική που δεν άντεχε αμφισβήτησης, όπως φαίνεται και στα στοιχεία της Nielsen για τα κανάλια εθνικής εμβέλειας.

Το Star ήταν δεύτερη επιλογή της ημέρας – αναμενόμενο – χάρη στην long play πρεμιέρα του – επετειακού – «Masterchef 10» και μαζί με τον Alpha αποτέλεσαν το ντουέτο καναλιών με διψήφια μερίδια τηλεθέασης.

Σε μια σπάνια στιγμή του το Mega εμφάνισε μερίδιο έπειτα από… σε δίαιτα και βρέθηκε πίσω ακόμα και από τον ΣΚΑΪ. Ο σταθμός του Φαλήρου οριακά δεν είδε διψήφιο ποσοστό στο μερίδιο του. Αιτία η – πρώτη – «σύγκρουση» του «Survrivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες»- «Masterchef».

Ο επεισοδιακός τελικός Σενεγάλη-Μαρόκο για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής περίπου πενταπλασίασε το μερίδιο της ΕΡΤ2ΣΠΟΡ σε βαθμό τέτοιο που θα το ζήλευε και η ΕΡΤ1 και εν τέλει ήταν από τα highlights στην κούρσα τηλεθέασης των καναλιών της ημέρας.

