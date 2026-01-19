search
Με διαφορά «ανάσας» πρώτο το Mega στην κούρσα τηλεθέασης των καναλιών την Παρασκευή (16/1)

19.01.2026 17:29
Tileorasi

Ένα ακόμη μπρα ντε φερ μεταξύ Mega και Alpha κατέγραψε την Παρασκευή η Nielsen, με το κανάλι της Καλλιθέας να επικρατεί με διαφορά μεταξύ τους μόλις 0,3%. Ήταν τα μόνα δε με διψήφιες επιδόσεις στο σύνολο των καναλιών εθνικής εμβέλειας.

Ο ΣΚΑΪ συντηρήθηκε στην τρίτη θέση τηλεπροτιμήσεων, με τις καθοδικές τάσεις στις επιδόσεις του να συνεχίζονται. 

Και ενώ, από ό,τι φάνηκε, μια μερίδα τηλεθεατών μετακινήθηκε από το κανάλι του Φαλήρου από την Πέμπτη και διαμοιράστηκε σε Mega, Alpha, ANT1, Star, την Παρασκευή αρκετοί κατευθύνθηκαν στα αποκαλούμενα από τη Nielsen «Others» – δηλαδή, περιφερειακά κανάλια, συνδρομητικές πλατφόρμες, VDV κλπ. –, με αποτέλεσμα το μερίδιό τους να διαμορφωθεί σε 25,9%, από 24,4% που ήταν την προηγούμενη ημέρα.

Σε γενικές γραμμές κυριάρχησαν πτωτικές τάσεις στις παρυφές του γουίκεντ. Μόλις τέσσερις εμφάνισαν θετικό πρόσημο στις μεταβολές των μεριδίων τους, σύμφωνα με τη συγκριτική παρατήρηση δεδομένων της Πέμπτης, 15/1.

