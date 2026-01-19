ΜΜΕ ΗΠΑ: Επενδυτική κίνηση του Ντόναλτ Τραμπ – Αγόρασε μετοχές Netflix ενώ μαίνεται η «μάχη» του Χόλιγουντ

Αν μη τι άλλο έχει προκαλέσει αίσθηση διεθνώς η κίνηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ– πάνω από όλα είναι επιχειρηματίας κατά δήλωση του- να έχει αγοράσει ομόλογα ομόλογα αξίας τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου δολαρίων από τις εταιρείες Netflix και Warner Bros Discovery (WBD), σύμφωνα με ένα έγγραφο δημοσιοποίησης οικονομικών στοιχείων, λίγες ημέρες μετά την δήλωσή του ότι θα «συμμετέχει» στην προτεινόμενη συγχώνευση των δύο εταιρειών και καθώς μαίνεται η «μάχη του Χόλιγουντ», όπως έχει χαρακτηριστεί η υπόθεση αγοραπωλησίας της WBD στην οποία εμπλέκονται η NETFLIX και η Paramount/SKYDANCE

Η υπόθεση έχει- αν μη τι άλλο- παραδοξότητες. Ο Τραμπ πήρε μετοχές Netflix ενώ στενός φίλος και υποστηρικτής του είναι ο μεγιστάνας Λάρι Έλισον της Oracle ο οποίος έβαλε προσφάτως προσωπικές οικονομικές εγγυήσεις 40 δισ. δολαρίων στην πρόταση της PSKY για την Warner. Η Skydance Media είναι η εταιρεία του Ντέιβιντ Έλισον, γιού του Λάρι Έλισον και ακριβώς η σχέση με τον ένοικο του Λευκού Οίκου προτασσόταν τον προηγούμενο καιρό στην διαπραγμάτευση με την Warner με το επιχείρημα ότι θα διευκόλυνε τις διαδικασίες εξαγοράς.

Ο Τραμπ αγόρασε τα ομόλογα στις 12 και 16 Δεκεμβρίου, λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα έπειτα από την συμφωνία της Netflix να αγοράσει την WDB σε μια συναλλαγή αξίας 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Εκτιμάται ότι έτσι εξηγείται από που ο Τραμπ είχε πει πως θα είχε λόγο στο ντιλ.

«Έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Κένεντι Σέντερ στις 7 Δεκεμβρίου, δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας και πέντε ημέρες πριν αρχίσει να αγοράζει ομόλογα της Netflix και της WBD.

«Όταν έχουν την Warner Bros, αυτό το μερίδιο αυξάνεται σημαντικά. Οπότε, δεν ξέρω. Αυτό θα το πουν κάποιοι οικονομολόγοι και επίσης – και θα συμμετάσχω και εγώ σε αυτή την απόφαση. Αλλά έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς».

Ο Τραμπ, αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, πριν από αυτήν την επενδυτική κίνηση σε Netflix και WBD, αγόρασε περίπου 100 εκατ. δολάρια σε δημοτικά και εταιρικά ομόλογα από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή. Επίσης, είχε αγοράσει περισσότερα από 100 εκατ. δολάρια σε εταιρικά, κρατικά και δημοτικά ομόλογα κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών της δεύτερης θητείας του, συμπεριλαμβανομένων ομολόγων της Citigroup, της Morgan Stanley και της Wells Fargo.

