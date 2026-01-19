search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 11:33
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.01.2026 09:48

Εκτός εκπομπής σήμερα ο Ανδρέας Μικρούτσικος – Τι είπε η Φαίη Σκορδά (Video)

19.01.2026 09:48
faii-skorda-new

Εκτός «Buongiorno» βρίσκεται σήμερα ο Ανδρέας Μικρούτσικος, με τη Φαίη Σκόρδα να ενημερώνει σχετικά τους τηλεθεατές κατά την έναρξη της εκπομπής.

Όπως είπε η παρουσιάστρια, ο Ανδρέας Μικρούστικος δεν μπόρεσε να βρεθεί στο πλατό, καθώς είναι λίγο αδιάθετος.

«Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλημέρα σε όλους!Δυστυχώς ο Ανδρέας μας σήμερα λείπει γιατί είναι λίγο αδιάθετος και του στέλνουμε τα φιλιά μας» είπε, κατά την έναρξη, για να περάσει αμέσως μετά στη θεματολογία της εκπομπής.

Διαβάστε επίσης:

ΣΚΑΪ: «Αιμοδοσία» τηλεθέασης από το «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» στο πρώτο τετραήμερο μετάδοσής του με αλλά…

Η Λέβιτ χαρακτήρισε «αριστερό δημοσιογραφίσκο» ρεπόρτερ επειδή τη ρώτησε για τον ICE (Video)

Μάνος Νιφλής – Γιάννης Κολοκυθάς για τη χημεία τους στην εκπομπή: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xrimatistirio-londinou
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βουτιά» στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς – Μέχρι 4% κάτω η αυτοκινητοβιομηχανία

agapitikos_kentriki
ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας» έγινε μιούζικαλ και έρχεται στο Ακροπόλ

the-exorcist_1901_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Exorcist»: Τον Μάρτιο του 2027 θα γίνει η πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου reboot του Mike Flanagan (videos)

papatheodorou-new
LIFESTYLE

Έφη Παπαθεοδώρου: Σε ποια ηθοποιό είχε προταθεί αρχικά ο ρόλος της «Θεοπούλας» στο «Παρά Πέντε» (Video)

trump-leyen
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Οι απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία οδηγούν την Ευρώπη σε «διαζύγιο» από την Αμερική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
senegali11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σενεγάλη: Πήγαν στα αποδυτήρια διαμαρτυρόμενοι, τους μάζεψε ο Μανέ και έγιναν πρωταθλητές Αφρικής-Το απίθανο στόρι στον τελικό (Video)

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 11:31
xrimatistirio-londinou
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βουτιά» στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς – Μέχρι 4% κάτω η αυτοκινητοβιομηχανία

agapitikos_kentriki
ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας» έγινε μιούζικαλ και έρχεται στο Ακροπόλ

the-exorcist_1901_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Exorcist»: Τον Μάρτιο του 2027 θα γίνει η πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου reboot του Mike Flanagan (videos)

1 / 3