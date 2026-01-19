Εκτός εκπομπής σήμερα ο Ανδρέας Μικρούτσικος – Τι είπε η Φαίη Σκορδά (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Εκτός «Buongiorno» βρίσκεται σήμερα ο Ανδρέας Μικρούτσικος, με τη Φαίη Σκόρδα να ενημερώνει σχετικά τους τηλεθεατές κατά την έναρξη της εκπομπής.
Όπως είπε η παρουσιάστρια, ο Ανδρέας Μικρούστικος δεν μπόρεσε να βρεθεί στο πλατό, καθώς είναι λίγο αδιάθετος.
«Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλημέρα σε όλους!Δυστυχώς ο Ανδρέας μας σήμερα λείπει γιατί είναι λίγο αδιάθετος και του στέλνουμε τα φιλιά μας» είπε, κατά την έναρξη, για να περάσει αμέσως μετά στη θεματολογία της εκπομπής.
