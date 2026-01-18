Μάνος Νιφλής – Γιάννης Κολοκυθάς για τη χημεία τους στην εκπομπή: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»

Για την τηλεοπτική τους συνύπαρξη στο Open και τον «έρωτα» τους «με την πρώτη ματιά» μίλησαν ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης Κολοκυθάς στην κάμερα του Εδώ Tv.

«Δεν υπάρχει πρώτο όνομα στην εκπομπή. Στον Γιάννη αρέσει τόσο πολύ το παρασκήνιο της πολιτικής. Η χημεία μας δεν έγινε τεχνηέντως. Αν δεν υπάρχει από την πρώτη στιγμή κι αν δεν είναι έρωτας με την πρώτη ματιά, δεν…», ανέφερε αρχικά ο Μάνος Νιφλής.

»Είναι κλισέ που λέμε οι δημοσιογράφοι ότι περνάμε καλά και βγαίνει προς τα έξω. Ερχόμαστε το πρωί και γουστάρουμε. Ο Μάνος χορεύει κάθε μέρα», πρόσθεσε ο Γιάννης Κολοκυθάς.

«Έχει περάσει η μόδα που φώναζαν τους πολιτικούς για να μαλώνουν. Ο κόσμος είναι τόσο μπουχτισμένος που δεν έχει νόημα να το κάνουμε εμείς», είπε ο πρώτος για τις συγκορύσεις των πολιτικών στον αέρα.

«Όποιος το κάνει για τα νούμερα, αυτό δεν πουλάει κι είναι παλιά τηλεόραση. Βάζουμε τα γυαλιά της πρεσβυωπίας και κοιτάμε τα νούμερα τηλεθέασης», πρόσθεσε ο Γιάννης Κολοκυθάς.

