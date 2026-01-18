Άρια Καλύβα για «Πρωινό»: Αυτό δεν είναι πάνελ, αλλά μικρό πάρτι

Την απόφαση του Γιώργου Λιάγκα να μεγαλώσει κι άλλο το πάνελ της εκπομπής του, με την προσθήκη του Τέρενς Κούικ, σχολίασε η Άρια Καλύβα στην εκπομπή Εδώ TV.

«Αυτό δεν είναι πάνελ, θα καταντήσει ένα μικρό πάρτι», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε: «Δεν ξέρω κατά πόσο θα τον ευνοήσει. Εικάζω ότι κάτι δεν τον ικανοποιεί και κάνει κινήσεις για να το αλλάξει και να βελτιώσει την εικόνα της εκπομπής του».

«Ο Γιώργος Λιάγκας δεν έχει ανάγκη από αυλή, αλλά από συνεργάτες με άποψη, αυτοπεποίθηση και επιχειρήματα. Έχω άριστες σχέσεις μαζί του, τον εκτιμώ και τον θαυμάζω», τόνισε η Άρια Καλύβα.

«Με έχουν πάρει τηλέφωνα αλλά δεν δίνω σημασία», ανέφερε μεταξύ άλλων.

