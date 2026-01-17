search
17.01.2026
17.01.2026

«Στον ΑΝΤ1 που έχτισα»: Ο Τέρενς Κουίκ στο «Πρωινό» του Λιάγκα

liagkas_kouik

Τα λεγόμενα του Γιώργου Λιάγκα, σύμφωνα με τα οποία από Δευτέρα θα προστεθεί ένα νέο μέλος στην ομάδα του «Πρωινού», επιβεβαιώσε ο Τέρενς Κούικ.

Ο δημοσιογράφος αποκάλυψε, μέσω Facebook, πως από τη Δευτέρα 19/1 θα βρίσκεται στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Από την άλλη εβδομάδα ξαναβρίσκω το τηλεοπτικό μου σπίτι. Τον ΑΝΤ1 που «έχτισα». Με χαρά θα βρίσκομαι ΔΕ ΤΕ ΠΑΡ 09.00 στο διπλανό παράθυρο με τον Γιώργο Λιάγκα να συζητάμε/σχολιάζουμε τα γεγονότα της ημέρας. Εννοείται ότι συνεχίζω ακάθεκτος στη μάχη της καθημερινής δυναμικής ενημέρωσης ως Σύμβουλος Έκδοσης/Αρθρογράφος και στη κορυφαία ψηφιακή εφημερίδα HuffPost στο πλευρό της Εκδότριας & αγαπημένης φίλης μου Έμης Λιβανίου», έγραψε.

«Θα σας αποκαλύψω κάτι. Είναι ένας άνθρωπος, δεν θα πω αν είναι άντρας ή γυναίκα. Δεν το ξέρει κανείς. Μόνο εγώ και η αρχισυντάκτρια. Θα προστεθεί ένα μέλος στην ομάδα που θεωρώ ότι θα έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία. Από Δευτέρα, λοιπόν, θα προστεθεί ένα μέλος στην ομάδα της εκπομπής και πιστεύω ότι θα έχουμε μια ωραία συνεργασία. Ήταν μια πολύ ωραία σκέψη που θα υλοποιηθεί από Δευτέρα και πιστεύω ότι θα πάνε όλα τέλεια», είχε αποκαλύψει νωρίτερα ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του.

