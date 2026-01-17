Media Μouse – Στη «φάκα» των μίντια

Οι γύφτοι τα μαλώματα τα χουν για πανηγύρι- Στην τηλεόραση να δείτε…

Ομφαλοσκοπικά και «κανιβαλικά» στοιχεία ξεδιπλώθηκαν τι πρόσφατες, προηγούμενες ημέρες, στο συμπούρμπουλο των πρωινάδικων με αφορμή την κατάργηση της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με την Ελένη Τσολάκη από τον ΑΝΤ1. Καθένας το μακρύ του και το κοντό του. «Πυρκαγιά» στα πρωινάδικα επειδή ο Δημήτρης Πανόπουλος σχολίασε πως η Τσολάκη είχε εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον αν θα κοβόταν η εκπομπή «Weekenders» που με παρουσιαστές τον ίδιο και τον Θανάση Πάτρα. Σχολίασε η Φαίη Σκορδά και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τα του Πανόπουλου. Σχολίασαν και οι Ελένη Χατζήδου– Ετεοκλής Παύλου. Δεν το άφησαν να πέσει κάτω ούτε η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Δημήτρης Παπανώτας . Μια ωραία ατμόσφαιρα σε κατά τα λοιπά infotainment εκπομπές, δηλαδή που συγκεράζουν ψυχαγωγία και ενημέρωση, όπως τις αντιλαμβάνονται.

Μια ωραία ατμόσφαιρα part II

Ρεσιτάλ τοξικής αυτοαναφορικότητας επίσης υπέστησαν οι τηλεθεατές- όσοι βρίσκονται μετά τις 10.00 αντέχουν να παρακολουθήσουν τα πρωινάδικα. Αιτία δήλωση της Έλενα Παπίλα ότι θα ήθελε να πάρει συνέντευξη από τον Γιώργο Λιάγκα για τα podcasts που κάνει. Της «επιτέθηκε» – τύπου «πώς τολμάει»- ο Πάνος Κατσαρίδης, πανελίστας- ομοτράπεζος του Λιάγκα, επειδή η Παπίλα είχε εκφραστεί με «σκληρούς» χαρακτηρισμούς σε βάρος του Λιάγκα. Ο Λιάγκας με τη σειρά του εκφράστηκε σε ανάλογο ύφος για την Παπίλα. Σχολίασε η Παπίλα τους σε βάρος της χαρακτηρισμούς από τους δύο. Στο «χορό» προστέθηκε η Σίση Χρηστίδου που «επιτέθηκε» σε Κατσαρίδη- Λιάγκα. Σχολίασε η Δέσποινα Καμπούρη, από το πάνελ Λιάγκα, την μπιχτή Χρηστίδου σε Λιάγκα για την σύντροφο του Μαρία Αντωνά που επίσης κάνει podcast και δεν είναι σε κάποια εκπομπή, όπως η Παπίλα. Σχολίασε και η Άρια Καλύβα,πρώην πανελίστρια του Λιάγκα, την «επίθεση» Κατσαρίδη σε Παπίλα, από την κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δεν γίνεται». Σχόλιο έκανε και ο πανελίστας της Χρηστίδου, Κώστας Βασάλος στο «ζήτημα». Και στο σχόλιο της Καλύβα, έκανε σχόλιο η Καμπούρη.

Καιρός για… δύο στον ΣΚΑΪ

Όπως και να το κάνουμε η μετεωρολογος Χριστίνα Σούζη είναι εμβληματική τηλεοπτική φυσιογνωμία του ΣΚΑΪ- τηλεόραση και ραδιόφωνο. Ο παραθαλάσσιος μιντιακός όμιλος φαίνεται ότι έχει σχέδια για το οπτικοακουστικό περιοεχόμενο του και ήδη ενέταξε στο δυναμικό του τον μετεωρολόγο Παναγιώτη Γιαννόπουλο– έπειτα από συζήτηση με την Σούζη για τη μεταγραφή- που μέχρι προ τινος ενημέρωνε για τα του καιρού από την ΕΡΤ. Οι δύο συνάδελφοι θα μοιράζονται στο εξής τα δελτία στο κανάλι του Φαλήρου.

Νέο στέλεχος προστέθηκε στην διοικητική πυραμίδα του ΑΝΤ1

Καθήκοντα GM (General Manager) ANT1 Satellite Operations & Content Monetization ανέλαβε ο Γιάννης Γρηγόρας, στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ με το διεθνές αποτύπωμα.

Ο ρόλος του Γιάννη Γρηγόρα θεωρείται κομβικός, καθώς δεν περιορίζεται στη διοίκηση του Pay TV, αλλά επεκτείνεται στη συνολική στρατηγική διαχείρισης και εμπορικής αξιοποίησης του περιεχομένου του Ομίλου Antenna. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάπτυξη συνεργειών με τις εμπορικές ομάδες, με στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικών πακέτων περιεχομένου που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς.

Στο πλαίσιο των νέων του αρμοδιοτήτων, ο Γρηγόρας θα συνεργάζεται στενά και θα αναφέρεται απευθείας στον Kim Poder, Chief Operating Officer του Ομίλου Antenna από το 2025. Ο Kim Poder, με μακρά εμπειρία στη σκανδιναβική και ευρωπαϊκή τηλεοπτική αγορά, έχει τη συνολική ευθύνη της επιχειρησιακής λειτουργίας και της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου.

Πριν την ένταξή του στον Όμιλο Antenna, ο Γρηγόρας κατείχε τη θέση του Head of International Distribution στην ΕΡΤ, όπου είχε αναλάβει τη διεθνή πορεία του ERT World, καθώς και την ανάπτυξη και επέκταση του ERTFLIX στο εξωτερικό μέσω στρατηγικών συνεργασιών με μεγάλες διεθνείς πλατφόρμες.

Η ΕΡΤ, ο «Κίμων» και η τηλεθέαση της απευθείας μετάδοσης

Ένα γεμάτο επτάωρο- αν όχι και περισσότερο- αφιέρωσε η ΕΡΤ στην άφιξη και λαμπρή υποδοχή της νεότευκτης φρεγάτας «Κίμων», ένα σύγχρονο υπερόπλο- πλοίο stealth κατά ειδικούς- στην ελληνική θάλασσα και τον ναύσταθμο στη Σαλαμίνα. Ήταν κάπως υπερβολή τόση διάρκεια τηλεοπτικής κάλυψης και μάλιστα από δύο τηλεοπτικούς σταθμούς- το ειδησεογραφικό ΕΡΤNews και την ψυχαγωγική ΕΡΤ1. Το αξιοπρόσεκτο της υπόθεσης είναι πως οι περισσότεροι συντονίστηκαν στην ΕΡΤ1 για να παρακολουθήσουν τον κατάπλοου του «Κίμωνα» που «συναντήθηκε» και με την ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού αφού στα ανοιχτά του Φαληρικού όρμου τον περιμεναν ο θρυλικός «Αβέρωφ» και η εμβληματική αθηναϊκή τριήρης «Ολυμπιάς».

Αυτή την κινητικότητα αποτύπωσε η Nielsen στην μέτρηση επιδόσεων των καναλιών την Πέμπτη. Το μερίδιο της ΕΡΤ1 διαμορφώθηκε στο 5% από 4,8% την Τετάρτη και του ΕΡΤNews στο 2,7% έναντι 2,6%.

Ο πρωθυπουργός στον Alpha σήμερα (17/1) το πρωί

Αν είστε πρωινοί τύποι προλαβαίνετε. Στις 09.45 αναμένεται να φιλοξενηθεί στο στούντιο της ζωντανής εκπομπής «σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και θα παραχωρήσει συνέντευξη στο «άρχοντα» της πρωινής ζώνης του ΣΚ, το Νίκο Μάνεση. Καλό το timing. Η συνέντευξη πραγματοποιείται δύο 24ωρα έπειτα από την υποδοχή της φρεγάτα Belh@ra και δύο 24ωρα πριν από την συνάντηση στο Μαξίμου του πρωθυπουργού με αντιπροσωπεία αγροτών.

Το περιεχόμενο της HBO Max έκανε αυτόνομο λανσάρισμα

Ως ξεχωριστή Over The Top υπηρεσία κάνει από την Τρίτη (13/1) αυτόνομη πορεία η συνδρομητική ιντερνετική πλατφόρμα HBO Max-της Warner Bros Discovery-στην ελληνική μιντιακή πεδιάδα. Η υπηρεσία streaming προσφέρει δύο συνδρομητικά «πακέτα».

Με μηνιαία συνδρομή στα 10,99 ευρώ το Standard πακέτο προσφέρει α0 παρακολούθηση από δύο συσκευές ταυτόχρονα- όχι απαραίτητα τηλεοράσεις, β)ανάλυση εικόνας Full HD και δυνατότητα download περιεχομένου έως 30 «κατεβάσματα» (με όρια).

Στο Premium πρόγραμμα η συνδρομή διαμορφώνεται στα 15,99 ευρώ μηνιαίως με δυνατότητα παρακολούθησης έως τέσσερις συσκευές ταυτόχρονα, ανάλυση εικόνας 4K UHD και Dolby Atmos όπου διατίθενται και 100 κατεβασμένα (ισχύουν όρια). Με άλλα τρία ευρώ το μήνα όποιος θέλει μπορεί να προσθέσει και το αθλητικό περιεχόμενο που περιλαμβάνει διαφημίσεις.

