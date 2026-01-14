Alpha: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» του Σαββάτου (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι το Σάββατο (17/1), στις 09:45, στο στούντιο της εκπομπής «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» του Alpha και θα απαντήσει σε ερωτήσεις του Νίκου Μάνεση.
