Alpha: Αιφνίδια κίνηση με το «Σόι Σου» – Πότε θα προβληθεί νέο επεισόδιο

Οι ιδιωτικοί σταθμοί «ζεσταίνονται» και ετοιμάζονται να λάβουν θέση εκκίνησης ξανά στην αφετηρία για την κούρσα τηλεθέασης στο δεύτερο μισό της τηλεπτικής σεζόν το οποιο νοηματοδοτείται με το τέλος των επαναλήψεων και την κλιμακωτή μετάδοση νέων επεισοδίων από το τέλος της εβδομάδας και την αρχή της επόμενης αλλά και μια σειρά από πρεμιέρες κυρίως νέων προτάσεων ελληνικής μυθοπλασίας.

Οι προγραμματισμοί εν πολλοίς για τις σειρές γνωστοί διότι υπάρχει και η λεγόμενη «συνήθεια τηλεθέασης». Το «ραντεβού» των τηλεθεατών με τις επιλογές τους στο περιεχόμενο των καναλιών.

Ο Alpha την επόμενη εβδομάδα αιφνιδιάζει με απρόσμενο ραντεβού για το «Σόι Σου». Τα επεισόδια του έκτου κύκλου της θρυλικής σειράς ως γνωστόν ως πριν από τις γιορτές μεταδίδονταν κάθε Παρασκευή στις 20.00.

Αλλά το πρώτο για το 2026 νέο επεισόδιο της σειράς με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα έχει προγραμματιστεί για την άλλη Πέμπτη 22 του μήνα την ίδια ώρα (20.00).

Ο σταθμός ενημερώνει σχετικώς με τρέιλερ που ανέβηκε στο επίσημο κανάλι του στο YouTube με την επισήμανση «εκτάκτως».

