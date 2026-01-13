O ΣΚΑΪ πρώτος σε προτιμήσεις σταθμός τη Δευτέρα (12/1), με… botox τηλεθέασης από το «Survivor»

Έγινε η ανατροπή στη μοιρασιά των κομματιών από την ημερήσια πίτα τηλεθέασης των καναλιών τη Δευτέρα.

Η μερίδα του λέοντος κατευθύνθηκε στον ΣΚΑΪ, ο οποίος, εκμεταλλευόμενος τη συγκυρία – ο ανταγωνισμός στο prime time μεταδίδει επί το πλείστον επεισόδια σειρών σε επανάληψη αυτό το διάστημα – έριξε στη μάχη της τηλεθέασης πρόγραμμα σε πρώτη μετάδοση, δηλαδή το «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» και, σε συνδυασμό με το στοιχείο της διάκρισης που προκαλεί ίντριγκα, συν του ότι κανένας από τους συμμετέχοντες δεν συγκαταλέγεται στους «επαγγελματίες» γυρολόγους των ριάλιτι προγραμμάτων, όπως συνέβαινε έως πέρσι, κερδίζει εντυπώσεις και βλέμματα – για την ώρα.

Έτσι, ο σταθμός του Φαλήρου έκανε για πρώτη φορά «άνοιγμα» σε εβδομάδα με πρωτιά.

Εν τω μεταξύ το γεγονός ότι οι βασικοί διεκδικητές της πρώτης θέσης, Mega και Alpha, εμφάνισαν επιδόσεις παρεμφερείς με εκείνες προηγούμενων ημερών (πλην σαββατοκύριακου), δείχνει ότι, αφενός κάθε ένας από τους δύο σταθμούς διατήρησε τη δυναμική του, αφετέρου μερίδα τηλεθεατών από την ευρεία περιοχή των Others της Nielsen κατευθύνθηκε στον ΣΚΑΪ, καθώς τα μερίδια των άλλων καναλιών του ανταγωνισμού δεν φάνηκε, χθες, να επηρεάζονται.

Κατά τα λοιπά, δεύτερη επιλογή των τηλεθεατών μέσα στη μέρα ήταν το Mega και τρίτη ο Alpha. Θετικό πρόσημο είχαν οι μεταβολές δεδομένων Star και ΑΝΤ1.

