13.01.2026 14:02

EUROVISION 2026: Κοντά στα 900.000 ευρώ το «πακέτο» του εθνικού τελικού από την ΕΡΤ

13.01.2026 14:02
EUROVISION_2026_AUSTRIA_NEW

Στα 874.000 ευρώ, με τις μέχρι τώρα επενδύσεις από την ΕΡΤ, διαμορφώνεται το συνολικό οικονομικό «πακέτο» της διαδικασίας του εθνικού τελικού για την ανάδειξη της εκπροσώπησης της Ελλάδας στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026 που θα διεξαχθεί μέσα Μαΐου στη Βιέννη, σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία σχετικών αποφάσεων του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα αναρτημένα στη Διαύγεια.

EUROVISION-WEEKLYΛήψη

Από το ποσό αυτό τα 587.489 ευρώ κατευθύνονται στην διοργάνωση (από την DAM ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ) των δύο ημιτελικών και του τελικού.

EUROVISION-2026-FINALΛήψη

Δεν αναφέρεται τυχόν κόστος εκμίσθωσης συναυλιακού χώρου και το πιθανότερο να υπάρξει άλλη σχετική απόφαση της ΕΡΤ, όπως είχε συμβεί πέρσι.  Τότε  για την πραγματοποίηση του εθνικού τελικού – προκρίθηκε η Klavdia – και για τις δοκιμές (28,29/1/2025) είχε εκμισθωθεί το Κλειστό Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου (Christmas Theater), έναντι του συνολικού ποσού των 24.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ο περσινός εθνικός τελικός είχε κοστίσει στην ΕΡΤ 195.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και την παραγωγή του προγράμματος είχε πραγματοποιήσει η DAM ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ.

Το ΔΣ της ΕΡΤ ενέκρινε, επίσης, κονδύλι 287.155 ευρώ για την (μικτή) παραγωγή 36 επεισοδίων του συναφούς προγράμματος «Eurovision weekly» (από την BEEZ Productions). Στο σχετικό έγγραφο εμφανίζεται (εσωτερικό) κόστος για την ΕΡΤ 1.800 ευρώ, είναι όμως αδιευκρίνιστο αν το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε καθένα από τα 36 επεισόδια ή στο σύνολο τους.

Το αντίστοιχο περσινό πρόγραμμα, συνολικά επτά επεισοδίων, ανήλθε σε 10.350 ευρώ και ήταν παραγωγής ΕΡΤ.

Το φετινό κόστος συμμετοχής (participation fee)  της ΕΡΤ στην τραγουδιστική διοργάνωση της EBU ανήλθε σε 151.000 ευρώ- το περσινό ήταν στα 143.000 ευρώ.

google_news_icon

