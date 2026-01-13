Survivor: Τι ποσοστά σημείωσε στην τηλεθέαση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πρώτο στις προτιμήσεις του κοινού βρέθηκε το Survivor στην τηλεθέαση, με το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ να κατακτά την κορυφή και μάλιστα, με τεράστια διαφορά από τα υπόλοιπα προγράμματα.
Συγκεκριμένα, στο γενικό σύνολο, το Survivor σημείωσε 21% μέσο όρο, ανεβαίνοντας μέχρι το 26,1% στο τέταρτο 00:00 – 00:15. Το Παιδί είχε μέσο όρο 4,4%, το «Καλά θα πάει κι αυτό» 2,1% και το Real View 2%.
Στο δυναμικό κοινό το Παιδί βρέθηκε στο 3,3%, το «Καλά θα πάει κι αυτό» είχε 1,6% και το Real View 1,6%, ενώ το Survivor τερμάτισε πρώτο με 18,1%.
Survivor – 18,1%
Το παιδί – 3,3%
Καλά θα πάει κι αυτό – 1,6%
Real View – 1,6%
Survivor – 21%
Το παιδί – 4,4%
Καλά θα πάει κι αυτό – 2,1%
Real View – 2%
