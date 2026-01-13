search
13.01.2026 09:38

Survivor: Τι ποσοστά σημείωσε στην τηλεθέαση

13.01.2026 09:38
lianos-survivor-new

Πρώτο στις προτιμήσεις του κοινού βρέθηκε το Survivor στην τηλεθέαση, με το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ να κατακτά την κορυφή και μάλιστα, με τεράστια διαφορά από τα υπόλοιπα προγράμματα.

Συγκεκριμένα, στο γενικό σύνολο, το Survivor σημείωσε 21% μέσο όρο, ανεβαίνοντας μέχρι το 26,1% στο τέταρτο 00:00 – 00:15. Το Παιδί είχε μέσο όρο 4,4%, το «Καλά θα πάει κι αυτό» 2,1% και το Real View 2%.

Στο δυναμικό κοινό το Παιδί βρέθηκε στο 3,3%, το «Καλά θα πάει κι αυτό» είχε 1,6% και το Real View 1,6%, ενώ το Survivor τερμάτισε πρώτο με 18,1%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά…

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Survivor – 18,1%
Το παιδί – 3,3%
Καλά θα πάει κι αυτό – 1,6%
Real View – 1,6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Survivor – 21%
Το παιδί – 4,4%
Καλά θα πάει κι αυτό – 2,1%
Real View – 2%

