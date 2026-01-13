Survivor: Τι ποσοστά σημείωσε στην τηλεθέαση

Πρώτο στις προτιμήσεις του κοινού βρέθηκε το Survivor στην τηλεθέαση, με το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ να κατακτά την κορυφή και μάλιστα, με τεράστια διαφορά από τα υπόλοιπα προγράμματα.

Συγκεκριμένα, στο γενικό σύνολο, το Survivor σημείωσε 21% μέσο όρο, ανεβαίνοντας μέχρι το 26,1% στο τέταρτο 00:00 – 00:15. Το Παιδί είχε μέσο όρο 4,4%, το «Καλά θα πάει κι αυτό» 2,1% και το Real View 2%.

Στο δυναμικό κοινό το Παιδί βρέθηκε στο 3,3%, το «Καλά θα πάει κι αυτό» είχε 1,6% και το Real View 1,6%, ενώ το Survivor τερμάτισε πρώτο με 18,1%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά…

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Survivor – 18,1%

Το παιδί – 3,3%

Καλά θα πάει κι αυτό – 1,6%

Real View – 1,6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Survivor – 21%

Το παιδί – 4,4%

Καλά θα πάει κι αυτό – 2,1%

Real View – 2%

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2026: Αποκαλύφθηκε σε ποιον ημιτελικό θα εμφανιστεί η Ελλάδα – Με ποιες άλλες χώρες θα διαγωνιστεί

Μήνυση στο Charlie Hebdo για σκίτσο που σατίριζε την τραγωδία του Κραν Μοντανά

Εκτέλεσαν τον πρώην αυτονομιστή ηγέτη της Κορσικής στην κηδεία της μητέρας του