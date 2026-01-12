Eurovision 2026: Αποκαλύφθηκε σε ποιον ημιτελικό θα εμφανιστεί η Ελλάδα – Με ποιες άλλες χώρες θα διαγωνιστεί

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στους δύο ημιτελικούς του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision αποκαλύφθηκε σήμερα, 12/1, μετά από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη και μεταδόθηκε απευθείας από το ERTFLIX, με διερμηνεία στα ελληνικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, με τους δύο ημιτελικούς να έχουν προγραμματιστεί για τις 12 και 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου 2026.

Όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση, η Ελλάδα θα εμφανιστεί στον πρώτο ημιτελικό του διαγωνισμού τραγουδιού, και συγκεκριμένα στο πρώτο μισό.

Από την κλήρωση καθορίστηκε, επίσης, σε ποιον από τους δύο ημιτελικούς θα ψηφίσουν οι αποκαλούμενες «Big 4» (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία), καθώς και η διοργανώτρια χώρα, Αυστρία, που διαγωνίζονται απευθείας στον Μεγάλο Τελικό.

Υπενθυμίζεται ότι η πέμπτη «μεγάλη» χώρα, η Ισπανία, μποϊκοτάρει φέτος τη Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, το οποίο κατηγορήθηκε από ορισμένες χώρες ότι χειραγώγησε το σύστημα της ψηφοφορίας του κοινού στον διαγωνισμό του 2025 και καταπνίγει την ελευθερία του Τύπου στον πόλεμο στη Γάζα.

Για τους ίδιους λόγους απέχουν φέτος η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ολλανδία και η Σλοβενία.

Η κατάταξη των χωρών στους δύο ημιτελικούς

Αναλυτικά, η σειρά εμφάνισης των χωρών στους ημιτελικούς θα είναι ως εξής:

1ος Ημιτελικός (12 Μαΐου 2026)

Α’ Μισό

Γεωργία

Πορτογαλία

Κροατία

Σουηδία

Φινλανδία

Μολδαβία

Ελλάδα

Β’ Μισό

Μαυροβούνιο

Εσθονία

Άγιος Μαρίνος

Πολωνία

Βέλγιο

Λιθουανία

Σερβία

Ισραήλ

Από τις «Big 4» ψηφίζουν οι:

Γερμανία

Ιταλία

2ος Ημιτελικός (14 Μαΐου 2026)

Α’ Μισό

Αρμενία

Ρουμανία

Ελβετία

Αζερμπαϊτζάν

Λουξεμβούργο

Βουλγαρία

Τσεχία

Β’ Μισό

Αλβανία

Δανία

Κύπρος

Νορβηγία

Μάλτα

Αυστραλία

Ουκρανία

Λετονία

Από τις «Big 4» και τη διοργανώτρια χώρα ψηφίζουν οι:

Γαλλία

Ηνωμένο Βασίλειο

Αυστρία

