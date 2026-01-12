search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 18:08
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

12.01.2026 17:21

Σφυροκόπημα Μαρκ Ράφαλο σε Τραμπ στις Χρυσές Σφαίρες: Είναι «παιδόφιλος, ο «χειρότερος άνθρωπος» (Video)

12.01.2026 17:21
mark ruffalo

Φτάνοντας στο χώρο όπου θα λάμβανε χώρα η τελετή βράβευσης των Χρυσών Σφαιρών, πολλοί από τους σταρς μίλησαν ανοιχτά για τους μοιραίους πυροβολισμούς της Ρενέ Γκουντ και του Κιθ Πόρτερ από την ICE.

Στο κόκκινο χαλί των βραβείων στις 11 Ιανουαρίου, διασημότητες όπως οι Μαρκ Ράφαλο και Γουάντα Σάικς φορούσαν καρφίτσες που έγραφαν “BE GOOD” και “ICE OUT” καθώς έφταναν στο ξενοδοχείο Beverly Hilton στο Λος Άντζελες.

Οι ασπρόμαυρες καρφίτσες ήταν σε απάντηση στη δολοφονία της Γκουντ, η οποία πυροβολήθηκε θανάσιμα από τον αξιωματικό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ, Τζόναθαν Ρος, στη Μινεάπολη στις 7 Ιανουαρίου. Ο Πόρτερ, επίσης, ήταν ένας άνδρας από το Λος Άντζελες που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από έναν εκτός υπηρεσίας πράκτορα της ICE την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

«Αυτό είναι για τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, η οποία δολοφονήθηκε», είπε ο Ράφαλο στους δημοσιογράφους στο κόκκινο χαλί, συνεχίζοντας μιλώντας για τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ: «Βρισκόμαστε στη μέση ενός πολέμου με τη Βενεζουέλα στην οποία εισβάλαμε παράνομα. Λέει στον κόσμο ότι το διεθνές δίκαιο δεν έχει σημασία για αυτόν. Το μόνο που έχει σημασία για αυτόν είναι η δική του ηθική, αλλά ο τύπος είναι ένας καταδικασμένος κακούργος, ένας καταδικασμένος βιαστής».

«Είναι παιδόφιλος», συνέχισε ο Ράφαλο. «Είναι ο χειρότερος άνθρωπος. Αν βασιζόμαστε στην ηθική αυτού του τύπου για την πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο, τότε όλοι έχουμε πρόβλημα».

«Αυτό λοιπόν είναι για εκείνη», κατέληξε ο Ράφαλο. «Αυτό είναι για τους ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες που τρομοκρατούνται και φοβούνται σήμερα. Ξέρω ότι είμαι ένας από αυτούς. Αγαπώ αυτή τη χώρα. Και αυτό που βλέπω να συμβαίνει εδώ δεν είναι η Αμερική».

