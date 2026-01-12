Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι λαμπερές εμφανίσεις, οι «viral» γκριμάτσες του ΝτιΚάπριο και το φιλί του Τιμοτέ Σαλαμέ στην Κάιλι Τζένερ (Video)

Η 83η διοργάνωση για τις Χρυσές Σφαίρες είναι γεγονός, με την τελετή απονομής να προσφέρει διασκέδαση στους ηθοποιούς που γιόρτασαν τις επιτυχίες και τα βραβεία τους.

Από τη βραδιά δεν έλειψαν, βέβαια, και απρόσμενα στιγμιότυπα που συζητήθηκαν, όπως αμήχανες αντιδράσεις και viral στιγμές. Σε μια εξ αυτών, πρωταγωνιστεί ο ΝτιΚάπριο ο οποίος φαίνεται να σχολιάζει με χειρονομίες και εκφράσεις τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούσε κάποιος σε ένα κομμάτι K-pop που προβλήθηκε στη σκηνή.

«Σ’ έβλεπα… με το K-pop. Λες, ποιος είναι αυτός; Ω; Το K-pop;» ακούγεται να λέει με χιούμορ ο ηθοποιός στο κλιπ.

Κάποιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν, μάλιστα, και υποθέσεις, εικάζοντας ότι απευθυνόταν στη συμπρωταγωνίστριά του από το «One Battle After Another», Τσέις Ινφίνιτι, ενώ άλλοι θεώρησαν ότι σχολίαζε την αντίδραση της οικοδέσποινας Νίκι Γκλέιζερ, η οποία σατίριζε τις σχέσεις του και τη σύνδεση του με το K-pop.

We simply need to know who Leonardo DiCaprio was talking to during the commercial break at the #GoldenGlobes 🤔😂 pic.twitter.com/iX0h0RDtPj — Entertainment Tonight (@etnow) January 12, 2026

Something has activated Leonardo DiCaprio during this commercial break pic.twitter.com/TWPf1S9OMw January 12, 2026

Αυτή δεν ήταν, βέβαια, η μοναδική στιγμή της βραδιάς που συζητήθηκε ποικιλοτρόπως, με τα βραβεία να περνούν σε δεύτερη μοίρα, όταν το ενδιαφέρον «μονοπώλησαν» γκριμάτσες, φιλιά και φυσικά, οι αντιδράσεις των σταρ…

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον ρόλο της παρουσιάστριας, η Νίκι Γκλέιζερ άνοιξε τη βραδιά με έναν μονόλογο που ισορροπούσε επικίνδυνα ανάμεσα στο ατρόμητο και το σοκαριστικό… Με αιχμές για την πολιτική, τη βιομηχανία του θεάματος και συγκεκριμένους σταρ πρώτης γραμμής, προκάλεσε άλλοτε χαμόγελα και άλλοτε αμηχανία στους διάσημους καλεσμένους της βραδιάς, με το μήνυμά της να είναι, πάντως σαφές: Απόψε, κανείς δεν είναι εκτός στόχου…

Το αστείο της Γκλέιζερ για τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ήταν από τους πρώτους που βρέθηκαν στο στόχαστρό της με τη Γκλέιζερ να ξεκινά με εγκωμιαστικά σχόλια για την καριέρα του, τις συνεργασίες του με σπουδαίους σκηνοθέτες και τα βραβεία του για να καταλήξει στο αστείο που «πάγωσε» την αίθουσα:

«Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι κατάφερες όλα αυτά πριν η κοπέλα σου κλείσει τα 30» είπε με τον ίδιο να γελά αμήχανα…

Αφού «απολογήθηκε», η Γκλέιζερ επανήλθε, δηλώνοντας πως «δεν ξέρουμε τίποτα άλλο για σένα», με το στιγμιότυπο να γίνεται viral μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.

Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ: Το καυτό φιλί που συζητήθηκε και η στιγμή έντασης

Η οικοδέσποινα Νίκι Γκλέιζερ φρόντισε από το πρώτο λεπτό να ξεκαθαρίσει ότι κανείς δεν θα έφευγε αλώβητος αυτή τη νύχτα. Σχολίασε, λοιπόν, από το καυτό φιλί και το δημόσιο «σ’ αγαπώ» του Τιμοτέ Σαλαμέ στην Κάιλι Τζένερ που αναλύθηκε καρέ-καρέ στα social media μέχρι τη γκριμάτσα της Αμάντα Σάιφρεντ.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού στα Critics Choice Awards, ο Τιμοτέ Σαλαμέ είχε εκφραστεί με λόγια γεμάτα τρυφερότητα, ευχαριστώντας τη σύντροφό του των τελευταίων τριών ετών, ωστόσο, στο παρακάτω βίντεο το ζευγάρι φαίνεται ότι είχε μια στιγμή έντασης…

Η γκριμάτσα της Αμάντα Σάιφρεντ που έγινε meme

Το πιο πολυσυζητημένο meme της βραδιάς, πάντως, ανήκει όπως φαίνεται στην Αμάντα Σάιφρεντ όταν οι κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή που έχασε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου από τη Rose Byrne.

Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, φάνηκε να κάνει μια γκριμάτσα -που μάλλον δεν ήθελε να φανεί- πριν χαμογελάσει και χειροκροτήσει. Πάντως, ειδικοί στη γλώσσα του σώματος έσπευσαν να εξηγήσουν ότι επρόκειτο για μια «χιουμοριστική έκφραση απογοήτευσης» και όχι κακοήθεια.

Η Έιμι Πόλερ κερδίζει τον πρώην σύζυγο και… τρολάρει!

Την πρώτη Χρυσή Σφαίρα για Podcast κέρδισε η Έιμι Πόλερ η οποία -μεταξύ άλλων- νίκησε τον πρώην σύζυγό της Γουίλ Αρνέτ. Παραλαμβάνοντας το βραβείο, σχολίασε με αυτοσαρκασμό την κατάσταση, ενώ δεν παρέλειψε να «πειράξει» τους υπόλοιπους υποψήφιους. Το διαδίκτυο χαρακτήρισε, μάλιστα, χιουμοριστικά τη στιγμή «θρίαμβο μετά το διαζύγιο».

Η εκθαμβωτική Τζούλια Ρόμπερτς & οι πιο λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Μπορεί να μην κέρδισε, αλλά όταν η Τζούλια Ρόμπερτς ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει βραβείο, το κοινό σηκώθηκε όρθιο.

Με την εμφάνισή της να ισορροπεί ανάμεσα στη λάμψη και τη διακριτική φινέτσα, η ηθοποιός απέδειξε ξανά στις Χρυσές Σφαίρες 2026 πώς ένα τολμηρό ντεκολτέ μπορεί να δείχνει απόλυτα κομψό και σικ.

Στο κόκκινο χαλί της φετινής διοργάνωσης, η ηθοποιός επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία Armani. Συγκεκριμένα, την είδαμε με ένα φόρεμα, με εφαρμοστή γραμμή, εφαρμοστούς ώμους και βαθύ V που συνδύαζε τόσο αυστηρότητα όσο και θηλυκότητα.

Η ίδια, υποψήφια φέτος για τον ρόλο της στην ταινία Witch Hunt του Λούκα Γκουαντανίνο, θυμήθηκε μπροστά στις κάμερες τα πρώτα της βήματα στις Χρυσές Σφαίρες και τη στιγμή που, το 1989, έγραψε ιστορία φορώντας το θρυλικό, πλέον, γκρι κοστούμι Armani για το Steel Magnolias.

Η αναφορά αυτή λειτούργησε σαν μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, υπογραμμίζοντας τη συνέπεια του προσωπικού της στιλ.

Όλοι οι νικητές της βραδιάς

Καλύτερη ταινία – Δράμα

ΝΙΚΗΤΗΣ: Hamnet

Frankenstein

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Καλύτερη ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

ΝΙΚΗΤΗΣ: One Battle After Another

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

Καλύτερη μη αγγλόφωνη ταινία

ΝΙΚΗΤΗΣ: The Secret Agent

It Was Just an Accident

No Other Choice

Sentimental Value

Sirât

The Voice of Hind Rajab

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

ΝΙΚΗΤΗΣ: KPop Demon Hunters

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Elio

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Jessie Buckley – Hamnet

Jennifer Lawrence – Die, My Love

Renate Reinsve – Sentimental Value

Julia Roberts – After the Hunt

Tessa Thompson – Hedda

Eva Victor – Sorry, Baby

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα

Wagner Moura – The Secret Agent

Joel Edgerton – Train Dreams

Oscar Isaac – Frankenstein

Dwayne Johnson – The Smashing Machine

Michael B. Jordan – Sinners

Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Cynthia Erivo – Wicked: For Good

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – One Battle After Another

Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee

Emma Stone – Bugonia

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

ΝΙΚΗΤΗΣ: Timothée Chalamet – Marty Supreme

George Clooney – Jay Kelly

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Lee Byung-Hun – No Other Choice

Jesse Plemons – Bugonia

Β’ Γυναικείος Ρόλος

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Teyana Taylor – One Battle After Another

Emily Blunt – The Smashing Machine

Elle Fanning – Sentimental Value

Ariana Grande – Wicked: For Good

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Β’ Ανδρικός Ρόλος

ΝΙΚΗΤΗΣ: Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Benicio Del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Sean Penn – One Battle After Another

Adam Sandler – Jay Kelly

Κινηματογραφική επιτυχία και εισπράξεις box office

ΝΙΚΗΤΗΣ: Sinners

Avatar: Fire and Ash

F1

KPop Demon Hunters

Mission: Impossible – The Final Reckoning

Weapons

Wicked: For Good

Zootopia 2

Καλύτερη Σκηνοθεσία

ΝΙΚΗΤΗΣ: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Ryan Coogler – Sinners

Guillermo del Toro – Frankenstein

Jafar Panahi – It Was Just an Accident

Joachim Trier – Sentimental Value

Chloe Zhao – Hamnet

Καλύτερο Σενάριο

ΝΙΚΗΤΗΣ: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Ronald Bronstein, Josh Safdie – Marty Supreme

Ryan Coogler – Sinners

Jafar Panahi – It Was Just an Accident

Eskil Vogt, Joachim Trier – Sentimental Value

Chloé Zhao, Maggie O’Farrell – Hamnet

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

ΝΙΚΗΤΕΣ: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick – KPop Demon Hunters («Golden»)

Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen – Avatar: Fire and Ash («Dream as One»)

Raphael Saadiq, Ludwig Göransson – Sinners («I Lied to You»)

Stephen Schwartz – Wicked: For Good («No Place Like Home»)

Stephen Schwartz – Wicked: For Good («The Girl in the Bubble»)

Nick Cave, Bryce Dessner – Train Dreams («Train Dreams»)

Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική

ΝΙΚΗΤΗΣ: Ludwig Göransson – Sinners

Alexandre Desplat – Frankenstein

Jonny Greenwood – One Battle After Another

Kanding Ray – Sirât

Max Richter – Hamnet

Hans Zimmer – F1

Τηλεοπτικές Κατηγορίες

Καλύτερη Δραματική Σειρά

ΝΙΚΗΤΗΣ: The Pitt

The Diplomat

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Καλύτερη Κωμική ή Μουσική Σειρά

ΝΙΚΗΤΗΣ: The Studio

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Καλύτερη Μίνι Σειρά

ΝΙΚΗΤΗΣ: Adolescence

All Her Fault

The Beast In Me

Black Mirror

Dying for Sex

The Girlfriend

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα (Σειρά)

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Rhea Seehorn – Pluribus

Kathy Bates – Matlock

Britt Lower – Severance

Helen Mirren – Mobland

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – The Diplomat

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα (Τηλεόραση)

ΝΙΚΗΤΗΣ: Noah Wyle – The Pitt

Sterling K. Brown – Paradise

Diego Luna – Andor

Gary Oldman – Slow Horses

Mark Ruffalo – Task

Adam Scott – Severance

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ (Τηλεόραση)

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Jean Smart – Hacks

Kristen Bell – Nobody Wants This

Ayo Edebiri – The Bear

Selena Gomez – Only Murders in the Building

Natasha Lyonne – Poker Face

Jenna Ortega – Wednesday

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ (Τηλεόραση)

ΝΙΚΗΤΗΣ: Seth Rogen – The Studio

Adam Brody – Nobody Wants This

Steve Martin – Only Murders in the Building

Glen Powell – Chad Powers

Martin Short – Only Murders in the Building

Jeremy Allen White – The Bear

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Μίνι Σειρά

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Michelle Williams – Dying for Sex

Claire Danes – The Beast in Me

Rashida Jones – Black Mirror

Amanda Seyfried – Long Bright River

Sarah Snook – All Her Fault

Robin Wright – The Girlfriend

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Μίνι Σειρά

ΝΙΚΗΤΗΣ: Stephen Graham – Adolescence

Jacob Elordi – The Narrow Road to the Deep North

Paul Giamatti – Black Mirror

Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story

Jude Law – Black Rabbit

Matthew Rhys – The Beast in Me

Β’ Γυναικείος Ρόλος – Τηλεόραση

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Erin Doherty – Adolescence

Carrie Coon – The White Lotus

Hannah Einbinder – Hacks

Catherine O’Hara – The Studio

Parker Posey – The White Lotus

Aimee-Lou Wood – The White Lotus

Β’ Ανδρικός Ρόλος – Τηλεόραση

ΝΙΚΗΤΗΣ: Owen Cooper – Adolescence

Billy Crudup – The Morning Show

Walton Goggins – The White Lotus

Jason Isaacs – The White Lotus

Tramell Tillman – Severance

Ashley Walters – Adolescence

Καλύτερη Παράσταση Stand-Up Comedy

ΝΙΚΗΤΗΣ: Ricky Gervais – Mortality

Bill Maher – Is Anyone Else Seeing This?

Brett Goldstein – The Second Best Night of Your Life

Kevin Hart – Acting My Age

Kumail Nanjiani – Night Thoughts

Sarah Silverman – Sarah Silverman: PostMortem

Φέτος, εκτός από κινηματογράφο και τηλεόραση, προστέθηκε και νέα κατηγορία για podcasts.

Καλύτερο Podcast

ΝΙΚΗΤΗΣ: Good Hang with Amy Poehler

Armchair Expert with Dax Shepard

Call Her Daddy

The Mel Robbins Podcast

SmartLess

Up First από το NPR

