Έλενα Παπαρίζου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη Μαρινέλλα (Video)

Για την καριέρα της, τις συνεργασίες της, αλλά και το πρόβλημα που αντιμετώπισε πρόσφατα με την υγεία της μίλησε η Έλενα Παπαρίζου, καλεσμένη της Ναταλίας Γερμανού στην εκπομπή «Καλύτερα Δεν Γίνεται».

Η τραγουδίστρια διηγήθηκε μια προσωπική της ανάμνηση με τη σπουδαία ερμηνεύτρια, ενώ χαρακτήρισε τη συνεργασία τους ως μια από τις ομορφότερες εμπειρίες της ζωής της.

Η Έλενα Παπαρίζου τόνισε ότι μεταξύ τους υπήρχε ένα κλίμα απλότητας και σεβασμού, ενώ κάθε στιγμή με τη Μαρινέλλα ήταν για εκείνη δώρο.

«Θυμήθηκα αφού είχαμε κλείσει τη συνεργασία το 2019, ότι βρεθήκαμε κάπου στην Κηφισιά για ένα μεσημεριανό. Και καθόταν και μου τραγουδούσε στο τραπέζι. Ένα απλό μεσημέρι Κυριακής. Τα δάκρυά μου πέφτανε ποτάμι. Ήτανε από τις πιο ωραίες στιγμές που έχω ζήσει» διηγήθηκε συγκινημένη, επισημαίνοντας ότι κάθε στιγμή κάθε λεπτό στέλνει τη θετική της ενέργεια στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, ώστε να βγει νικήτρια από τη μάχη που δίνει με την υγεία της.

Διαβάστε επίσης:

Τηλεθέαση Σαββάτου: Alpha και Mega μοιράστηκαν τις πρωτιές – Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν

To «καρφί» του Πανόπουλου για την Τσολάκη: «Ξέρεις ποιος αναρωτιόταν περισσότερο απ’ όλους αν θα κοπούμε;»

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)