Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Η «πρόεδρος Μαρία» τραντάζει την αντιπολίτευση

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Η αυτοκρατορία επιτίθεται

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Διπλή ανάσα για οφειλέτες του ΕΦΚΑ

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Σκάνδαλο 150.000.000 ευρώ πίσω από το μπλακάουτ στα αεροδρόμια

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: 8 αλλαγές στη φορολογία ακινήτων

ΕΣΤΙΑ: Σε συμπληγάδες η Ελλάς λόγω διαφωνιών ΗΠΑ – Ισραήλ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Τα φαντάσματα του FIR

Κυριακάτικη KONTRA: Ποιοί και γιατί φοβούνται το κόμμα της Καρυστιανού

Documento: Επιχείρηση «Μητσοτάκης 2023» από το Ισραήλ

Real news: Ο Τραμπ ανατρέπει όλες τις ισορροπίες

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Κινούμενη άμμος το πολιτικό σκηνικό

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Σερίφης χωρίς φραγμούς

Διαβάστε επίσης:

Survivor: Τα νεύρα και οι αντοχές δοκιμάζονται από την πρεμιέρα – Οι 24 παίκτες και οι αλλαγές

Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

Στέλλα Γκαντώνα: Έκανε γενέθλια στο πλατό – Η έκπληξη, η τούρτα και οι ευχές