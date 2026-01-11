To «καρφί» του Πανόπουλου για την Τσολάκη: «Ξέρεις ποιος αναρωτιόταν περισσότερο απ’ όλους αν θα κοπούμε;»

Σα να ήθελε να τα πει από καιρό… Ο Δημήτρης Πανόπουλος πήρε θέση για το πρόωρο τέλος της εκπομπής Πρωινό Σαββατοκύριακο που παρουσίαζε η Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1, θυμίζοντας στους συνεργάτες του και το τηλεοπτικό κοινό τι ανέφεραν τα δημοσιεύματα την περίοδο που παρουσίαζε την εκπομπή Weekenders με τον Θανάση Πάτρα.

«Πέρυσι φάγαμε τον μεγαλύτερο πόλεμο που μπορεί να φάει εκπομπή. Από τον πρώτο μήνα φτάναμε να ακούμε αν θα κοπεί η εκπομπή Weekenders ή όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

»Ξέρεις ποια εκπομπή έπαιζε περισσότερο αυτό το ρεπορτάζ; Ξέρεις ποιος αναρωτιόταν περισσότερο απ’ όλους αν θα κοπούμε; Η Ελένη Τσολάκη! Η Ελένη Τσολάκη, στο Open. Αυτή η εκπομπή ήταν που πρόβαλλε πιο πολλές φορές το “θέμα” Weekenders, κόβονται; Αλλαγές; Τι γίνεται, θα περιοριστούν; Αλλαγή ώρας;», πρόσθεσε.

