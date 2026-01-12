search
Μήνυση στο Charlie Hebdo για σκίτσο που σατίριζε την τραγωδία του Κραν Μοντανά

Ένα ζευγάρι δικηγόρων κατέθεσε αγωγή στην Ελβετία σε βάρος του γαλλικού σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo, με αφορμή ένα σκίτσο που δημοσιεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου για τη φονική πυρκαγιά σε μπαρ του χιονοδρομικού σταθμού Κραν Μοντανά.

Η αγωγή κατατέθηκε από τον Στεφάν Ριάν και τη σύζυγό του, Μπεατρίς Ριάν, στο καντόνι του Βαλαί και στρέφεται εναντίον του περιοδικού και του σκιτσογράφου Ερίκ Σαλκ.

Στο σκίτσο, δύο σκιέρ με επιδέσμους και καμένο δέρμα κατεβαίνουν μια πλαγιά, με φόντο ένα πανό όπου αναγράφεται «Κραν Μοντανά», ο τίτλος της (υποτιθέμενης) ταινίας «Οι καμένοι κάνουν σκι» και η επεξήγηση «Η κωμωδία της χρονιάς». Οι δύο τελευταίες φράσεις παραπέμπουν στην ταινία του 1979 «Οι μαυρισμένοι κάνουν σκι» (“Les Bronzés font du ski”, ελληνικός τίτλος «Ξένοιαστες διακοπές»).

Το σκίτσο δημοσιεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου, ημέρα εθνικού πένθους για την Ελβετία στη μνήμη των 40 νεκρών της τραγωδίας του Κραν Μοντανά. Μεταξύ των θυμάτων, κυρίως νεαρής ηλικίας, ήταν πολλοί αλλοδαποί, Γάλλοι και Ιταλοί.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επικοινώνησε με το Charlie Hebdo που δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο.

«Η συμβολική μετατροπή των πραγματικών θυμάτων σε χαμογελαστούς ηθοποιούς μιας τραγωδίας, για την οποία δεν φέρουν καμία ευθύνη, συνιστά ωμή απανθρωποποίηση, ασύμβατη με τον ελάχιστο σεβασμό που οφείλεται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια» εκτιμούν οι δικηγόροι, υποστηρίζοντας ότι «ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια υπερέχει της ελευθερίας της έκφρασης».

Οι δικηγόροι ζητούν από τις τοπικές αρχές να ξεκινήσουν έρευνα σε βάρος της διεύθυνσης του περιοδικού και του σκιτσογράφου και να τους υποχρεώσουν να καταβάλουν αποζημίωση που θα μοιραστεί σε όλα τα θύματα.

