«Βολές» της Μόσχας στον Βαρθολομαίο: «Συμμαχεί με εθνικιστές και νεοναζί» – «Διαλύει το ζωντανό Σώμα της Εκκλησίας»

Στο στόχαστρο της Μόσχας μπαίνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, καθώς σύμφωνα με αναφορά των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών επιδιώκει τη διάλυση της ρωσικής εκκλησίας και μάλιστα υποστηρίζεται για αυτό το εγχείρημα από δυτικές μυστικές υπηρεσίες.

«Οι ειδικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου υποστηρίζουν με κάθε τρόπο τις δραστηριότητες του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην εκδίωξη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας», αναφέρει το γραφείο τύπου της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR).

«Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες τον υποστηρίζουν ενεργά, τροφοδοτώντας ρωσοφοβικά αισθήματα στις ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε το SVR.

«Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος «έχει βρει κοινό έδαφος με τις αρχές των χωρών της Βαλτικής σε μια προσπάθεια να σπείρει διχόνοια στον ρωσικό ορθόδοξο κόσμο», τόνισε το γραφείο τύπου.

«Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βασίζεται στους ιδεολογικούς συμμάχους του, που εκπροσωπούνται από τους τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει τις Λιθουανικές, Λετονικές και Εσθονικές Ορθόδοξες Εκκλησίες από το Πατριαρχείο της Μόσχας, παρασύροντας τους ιερείς και τα ποίμνιά τους σε μαριονέτες θρησκευτικές δομές που έχουν δημιουργηθεί τεχνητά από το Φανάρι», πρόσθεσε.

Επιπλέον, σύμφωνα με σημείωμα των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, ο Οικουμενικός Πατριάρχης σκοπεύει να χορηγήσει αυτοκεφαλία στην μη αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου με σκοπό να καταφέρει πλήγμα στην Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία.

«Η επιθετική όρεξη του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως δεν περιορίζεται στην Ουκρανία και τις χώρες της Βαλτικής», σημείωσε το γραφείο τύπου. «Η ύπουλη δράση του εξαπλώνεται σταδιακά στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Προκειμένου να ξεκινήσει μια καταστολή της “ιδιαίτερα πεισματάρας” Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, σκοπεύει να χορηγήσει αυτοκεφαλία στην μη αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου», τόνισε το SVR.

«Στους εκκλησιαστικούς κύκλους παρατηρείται ότι ο Βαρθολομαίος κυριολεκτικά διαλύει το ζωντανό Σώμα της Εκκλησίας», σημείωσε το γραφείο τύπου. «Και με αυτόν τον τρόπο, ενεργεί σαν τους ψευδοπροφήτες που περιγράφονται στην Επί του Όρους Ομιλία: “Έρχονται σε εσάς με ενδύματα προβάτων, αλλά εσωτερικά είναι αρπακτικοί λύκοι”. Θα τους αναγνωρίσετε από τους καρπούς τους», πρόσθεσε η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών.

