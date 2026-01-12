search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

12.01.2026

Στο στόχαστρο ποινικής έρευνας ο Τζερόμ Πάουελ της FED – «Δεν ξέρει τίποτα» ο Τραμπ

powell_trump

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε την Κυριακή ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον κλήτευσε την Παρασκευή απειλώντας με ποινική δίωξη, την τελευταία κίνηση σε μια εκστρατεία πίεσης που διήρκεσε ένα χρόνο από την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Πάουελ δήλωσε ότι η απειλή δίωξης σχετίζεται με την κατάθεσή του ενώπιον της Γερουσίας τον Ιούνιο σχετικά με την ανακαίνιση των κτιρίων γραφείων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, αρνήθηκε ότι γνώριζε την έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, αφότου η υπηρεσία κλήτευσε την κεντρική τράπεζα την Παρασκευή.

«Δεν γνωρίζω τίποτα γι’ αυτό, αλλά σίγουρα δεν είναι πολύ καλός στην Fed και δεν είναι πολύ καλός στην κατασκευή κτιρίων», δήλωσε ο Τραμπ για τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, σε μια σύντομη συνέντευξη στο NBC News την Κυριακή το βράδυ.

Τρεις πρώην πρόεδροι της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), καθώς και άλλοι πρώην σύμβουλοι χάραξης της οικονομικής πολιτικής της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, καταδίκασαν σήμερα την προκαταρκτική έρευνα σε βάρος του επικεφαλής της, του Τζερόμ Πάουελ, συγκρίνοντάς την με τις παρεμβάσεις στην ανεξαρτησία κεντρικών τραπεζών που παρατηρούνται συχνότερα σε αναδυόμενες οικονομίες με «αδύναμους θεσμούς».

«Η αναφερόμενη ποινική έρευνα σε βάρος του προέδρου της ομοσπονδιακής τράπεζας Τζερόμ Πάουελ είναι μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν εισαγγελικές επιθέσεις για να υπονομευθεί η ανεξαρτησία» της, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση που υπογράφουν οι πρώην επικεφαλής του θεσμού, Τζάνετ Γέλεν, Μπεν Μπερνάνκι και Άλαν Γκρίνσπαν. «Με αυτόν τον τρόπο χαράσσεται η νομισματική πολιτική σε αναδυόμενες αγορές με αδύναμους θεσμούς, με πολύ αρνητικές συνέπειες για τον πληθωρισμό και τη λειτουργία των οικονομικών τους γενικότερα. Δεν έχει καμία θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μεγαλύτερη δύναμη των οποίων είναι το κράτος δικαίου, που αποτελεί το θεμέλιο της οικονομικής επιτυχίας μας», πρόσθεσαν.

Παρόμοιες δηλώσεις έχουν κάνει άλλοι 10 πρώην κορυφαίοι οικονομολόγοι, τους οποίους είχαν διορίσει σε διάφορες θέσεις-κλειδιά Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί πρώην πρόεδροι.

Η Fed ειδοποιήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι μπορεί να απαγγελθούν ποινικές κατηγορίες για την υπόθεση αυτή, πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι η έρευνα εντάσσεται στις πιέσεις που ασκεί ο Τραμπ στον θεσμό για να τον κάνει να μειώσει περισσότερο τα επιτόκιά του, την ώρα που ο πληθωρισμός εξακολουθεί να παραμένει πάνω από το στόχο του 2%.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Fed ότι δεν σεβάστηκε τον προϋπολογισμό που είχε προβλεφθεί για την ανακαίνιση της έδρας της στην Ουάσινγκτον, εκτιμώντας ότι μπορεί να υπάρχουν εκεί υποθέσεις απάτης, και αναφέροντας ένα συνολικό κόστος 3,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έναντι των 2,7 δισεκατομμυρίων που προβλέπονταν αρχικά, έναν αριθμό που ο Τζερόμ Πάουελ διαψεύδει.

«Αντάρτικο» και από Ρεπουμπλικανούς

Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Λίζα Μαρκόφσκι ανακοίνωσε ότι στηρίζει το σχέδιο του Τομ Τίλις, του επίσης Ρεπουμπλικάνου μέλους της Επιτροπής Τραπεζών, ο οποίος σκοπεύει να «μπλοκάρει» τους υποψηφίους που θα προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία της ομοσπονδιακής τράπεζας, αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης απείλησε το Σαββατοκύριακο να ασκήσει δίωξη στον επικεφαλής της, τον Τζερόμ Πάουελ.

«Το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό για να κάνουμε τα στραβά μάτια: αν η ομοσπονδιακή τράπεζα απολέσει την ανεξαρτησία της, η σταθερότητα των αγορών μας και η οικονομία γενικότερα θα υποφέρουν» ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Ο επίσης Ρεπουμπλικάνος Κέβιν Κρέιμερ, εκ των επικριτών του Πάουελ, είπε ότι ο επικεφαλής της Fed «δεν είναι εγκληματίας» και ζήτησε να ολοκληρωθεί γρήγορα η ομοσπονδιακή έρευνα, ώστε «να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη» στον θεσμό.

Η Μαρκόφσκι, που εκλέγεται στην Αλάσκα, είναι μία από τους λιγοστούς Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές που εμφανίζονται πρόθυμοι να μην ικανοποιούν όλες τις επιθυμίες του προέδρου Τραμπ στη Γερουσία, όπου το κόμμα διαθέτει πλειοψηφία 53 εδρών, έναντι 47 για τους Δημοκρατικούς. Η γερουσιαστής είπε ότι μίλησε νωρίτερα με τον Πάουελ, αφού ο τελευταίος αποκάλυψε την Κυριακή ότι η Fed ερευνάται από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Η Μαρκόφσκι χαρακτήρισε «απόπειρα εξαναγκασμού» την έρευνα του υπουργείου. Είπε επίσης ότι το Κογκρέσο θα πρέπει να ρωτήσει το υπουργείο εάν πιστεύει ότι δικαιολογείται η προκαταρκτική έρευνα σε βάρος της Fed λόγω της υπέρβασης του κόστους μιας ανακαίνισης, κάτι που είπε ότι «δεν είναι ασυνήθιστο».

Η Επιτροπή Τραπεζών της Γερουσίας έχει το δικαίωμα να ασκεί βέτο στους υποψηφίους που θα προτείνει ο πρόεδρος για την ηγεσία της Fed. Ο Τίλις δήλωσε νωρίτερα ότι θα αντιταχθεί σε όλους τους υποψηφίους του Τραμπ «μέχρι να επιλυθεί πλήρως αυτό το νομικό ζήτημα», καθώς κρίνει ότι η μια ενδεχόμενη δίωξη θέτει σε αμφισβήτηση «την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία» του υπουργείου Δικαιοσύνης.

«Πέθανες;» – Η δυστοπική εφαρμογή που τσεκάρει τους νέους στην Κίνα που μένουν μόνοι τους

«Μπλόκο» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε Ιρανούς διπλωμάτες – Επιστολή της Μέτσολα

Δεκτή η παραίτηση Χαραλάμπους: «Πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης», λέει ο Χριστοδουλίδης

