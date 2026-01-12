«Πέθανες;» – Η δυστοπική εφαρμογή που τσεκάρει τους νέους στην Κίνα που μένουν μόνοι τους

Μια νέα εφαρμογή με ζοφερή αύρα έχει κατακλύσει την Κίνα.

Με το όνομα Are You Dead?, η ιδέα είναι απλή. Κάθε δύο ημέρες θα πρέπει να απαντάτε – κάνοντας κλικ σε ένα μεγάλο κουμπί – για να βεβαιώσετε ότι είστε ζωντανοί. Εάν όχι, θα επικοινωνήσει με την επαφή έκτακτης ανάγκης που έχετε ορίσει και θα την ενημερώσει ότι ενδέχεται να έχετε πρόβλημα.

Σύμφωνα με το BBC, η εφαρμογή ξεκίνησε να λειτουργεί τον Μάιο του περασμένου έτους και πλέον έχει εκτοξευθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με πολλούς νέους, που ζουν μόνοι σε κινεζικές πόλεις, να την κατεβάζουν μαζικά.

Αυτό την έχει ωθήσει να γίνει η πιο δημοφιλής εφαρμογή επί πληρωμή στη χώρα.

Σύμφωνα με ερευνητικά ιδρύματα, ενδέχεται να υπάρχουν έως και 200 ​​εκατομμύρια νοικοκυριά ενός ατόμου στην Κίνα έως το 2030, αναφέρει το κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης Global Times.

Και είναι αυτοί οι άνθρωποι που η εφαρμογή – η οποία αυτοαποκαλείται «σύντροφος ασφαλείας… είτε είστε μοναχικός υπάλληλος, φοιτητής που ζει μακριά από το σπίτι, είτε οποιοσδήποτε επιλέγει έναν μοναχικό τρόπο ζωής» – προσπαθεί να στοχεύσει.

«Οι άνθρωποι που ζουν μόνοι σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους χρειάζονται κάτι τέτοιο, όπως και οι εσωστρεφείς, όσοι πάσχουν από κατάθλιψη, οι άνεργοι και άλλοι σε ευάλωτες καταστάσεις», δήλωσε ένας χρήστης στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Υπάρχει ο φόβος ότι οι άνθρωποι που ζουν μόνοι μπορεί να πεθάνουν απαρατήρητοι, χωρίς κανέναν να καλέσει για βοήθεια. Μερικές φορές αναρωτιέμαι, αν πέθαινα μόνος, ποιος θα μάζευε τη σορό μου;» είπε ένας άλλος.

Ο 38χρονος Γουίλσον Χου, ο οποίος ζει περίπου 100 χιλιόμετρα από την οικογένειά του, λέει ότι αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που κατέβασε την εφαρμογή.

Εργάζεται στην πρωτεύουσα Πεκίνο. Επιστρέφει σπίτι στη γυναίκα και το παιδί του δύο φορές την εβδομάδα, αλλά λέει ότι πρέπει να λείπει από αυτούς αυτή τη στιγμή για να εργαστεί και κοιμάται κυρίως στο εργοτάξιο.

«Ανησυχώ ότι αν μου συμβεί κάτι, θα μπορούσα να πεθάνω μόνος στο σπίτι που νοικιάζω και κανείς δεν θα το μάθει», είπε. «Γι’ αυτό κατέβασα την εφαρμογή και όρισα τη μητέρα μου ως επαφή έκτακτης ανάγκης».

Πρόσθεσε επίσης ότι κατέβασε την εφαρμογή γρήγορα μετά την κυκλοφορία της, φοβούμενος ότι θα απαγορευτεί.

Κάποιοι έσπευσαν να επικρίνουν το όχι και τόσο χαρούμενο όνομα της εφαρμογής – λέγοντας ότι η εγγραφή σε αυτήν μπορεί να φέρει κακή τύχη.

Άλλοι ζήτησαν να αλλάξει σε κάτι με μια πιο θετική χροιά, όπως «Είσαι καλά;» ή «Πώς είσαι;».

Και παρόλο που η επιτυχία αυτής της εφαρμογής πρέπει να οφείλεται, εν μέρει, στο πιασάρικο όνομά της, η εταιρεία πίσω από την εφαρμογή, Moonscape Technologies, δήλωσε ότι λαμβάνει υπόψη την κριτική για τον τρέχοντα τίτλο και ζυγίζει μια πιθανή αλλαγή ονόματος.

Η εφαρμογή, η οποία είναι διεθνώς καταχωρημένη με το όνομα Demumu, κατατάσσεται στις δύο κορυφαίες στις ΗΠΑ, τη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ, και στις τέσσερις κορυφαίες στην Αυστραλία και την Ισπανία για εφαρμογές επί πληρωμή – πιθανώς προωθούμενη από Κινέζους χρήστες που ζουν στο εξωτερικό.

Λίγα είναι γνωστά για τους ιδρυτές του Are You Dead?, αλλά λένε ότι είναι τρία άτομα που γεννήθηκαν μετά το 1995 και δημιούργησαν την εφαρμογή από το Zhengzhou στη Henan με μια μικρή ομάδα.

Ένας από αυτούς τους άνδρες, ο οποίος είναι γνωστός με το όνομα Mr Guo, δήλωσε στα κινεζικά μέσα ενημέρωσης ότι σκόπευαν να συγκεντρώσουν χρήματα πουλώντας το 10% της εταιρείας για ένα εκατομμύριο γιουάν.

Και επιδιώκουν επίσης να αυξήσουν το κοινό τους – λέγοντας ότι διερευνούν την ιδέα ενός νέου προϊόντος ειδικά σχεδιασμένου για ηλικιωμένους σε μια χώρα όπου πάνω από το ένα πέμπτο του πληθυσμού της είναι άνω των 60 ετών.

