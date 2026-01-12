Ρούτε: Ο Τραμπ «κάνει τα σωστά πράγματα για το ΝΑΤΟ»

Επιμένει να … αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ ο Μαρκ Ρούτε παρά το γεγονός ότι ο αμερικανός πρόεδρος έχει βάλει στο μάτι τη Γροιλανδία, δηλώνοντας πως θα την πάρει «με όποιο τρόπο».

Ο Ρούτε απάντησε στην κριτική για την επίθεση γοητείας του και την επανειλημμένη κολακεία του προς τον Τραμπ (με πιο γνωστό το σχόλιό του για τον «μπαμπά»), καθώς επέμεινε ότι «πιστεύω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει τα σωστά πράγματα για το ΝΑΤΟ ενθαρρύνοντάς μας όλους να ξοδεύουμε περισσότερα» στην Ευρώπη για να φτάσουν τις δαπάνες των ΗΠΑ.

Είπε ότι ήταν «απόλυτα πεπεισμένος» ότι «χωρίς τον Ντόναλντ Τραμπ δεν θα είχαμε ποτέ αυτό το αποτέλεσμα στη σύνοδο κορυφής της Χάγης» πέρυσι, αυξάνοντας το όριο άμυνας του ΑΕΠ στο 5%.

«Έτσι, όταν επαινώ κάποιον, βασίζεται σε γεγονότα και πιστεύω ότι τα γεγονότα υπάρχουν», είπε.

Ο Ρούτε δεν απάντησε όμως σε ερώτημα σχετικά με τα σχόλια του Τραμπ για τη Γροιλανδία, αλλά χαιρέτισε τη συζήτηση των άλλων συμμάχων για το «να ενωθούν και να συνεργαστούν» και να εμπλακούν περισσότερο στην Αρκτική και τον Απώτατο Βορρά.

«Έχετε δει κάποιες ανακοινώσεις από τους Βρετανούς και τους Γερμανούς σήμερα, εργαζόμαστε τώρα μαζί για να δούμε πώς μπορούμε ουσιαστικά να [ενωθούμε] ως συμμαχία, συμπεριλαμβανομένων των επτά μελών μας, συμμάχων που συνορεύουν με τον απώτατο βορρά, την Αρκτική, για να συνεργαστούμε για να οικοδομήσουμε πράγματι αυτό το επόμενο βήμα, το οποίο είναι κρίσιμο».

Είπε επίσης ότι η Δανία «ήδη επιταχύνει τις επενδύσεις της όσον αφορά την άμυνα», συμπεριλαμβανομένων «μοναδικών δυνατοτήτων για την υπεράσπιση εδαφών όπως η Γροιλανδία».

«Επομένως, εργαζόμαστε πραγματικά μαζί εδώ. Και η μόνη μου ανησυχία είναι, πώς θα παραμείνουμε ασφαλείς, ενάντια στους Ρώσους, ενάντια σε οποιονδήποτε άλλο αντίπαλο – κοιτάξτε τι κάνει η Κίνα στην ταχεία ανάπτυξη των δικών της ενόπλων δυνάμεων, αλλά και των Βορειοκορεατών και άλλων που μπορεί να μας εύχονται το κακό ή όχι, τουλάχιστον. Επομένως, αυτός είναι ο ρόλος μου, και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε», είπε.

Η Γροιλανδία «δεν μπορεί να αποδεχτεί» την επιθυμία των ΗΠΑ να ελέγξουν την επικράτειά της

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας εξέδωσε δήλωση απαντώντας στα τελευταία σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την επικράτειά της, λέγοντας ότι «δεν μπορεί να αποδεχτεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες» την επιθυμία των ΗΠΑ να καταλάβουν τη Γροιλανδία.

Η δήλωση τόνισε ότι η Γροιλανδία ήταν «μέρος του Βασιλείου της Δανίας» και «ως μέρος της Δανικής Κοινοπολιτείας, η Γροιλανδία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και η άμυνα της Γροιλανδίας πρέπει επομένως να [γίνεται] μέσω του ΝΑΤΟ».

«Με βάση την πολύ θετική δήλωση των 6 κρατών μελών του ΝΑΤΟ σχετικά με τη Γροιλανδία, η κυβέρνηση της Γροιλανδίας θα εντείνει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει ότι η άμυνα της Γροιλανδίας θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ.

Όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν κοινό συμφέρον για την άμυνα της Γροιλανδίας και ο κυβερνητικός συνασπισμός στη Γροιλανδία θα συνεργαστεί επομένως με τη Δανία για να διασφαλίσει ότι ο διάλογος και η ανάπτυξη της άμυνας στη Γροιλανδία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΝΑΤΟ».

Πρόσθεσε ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός «πιστεύει ότι η Γροιλανδία θα είναι για πάντα μέρος της δυτικής αμυντικής συμμαχίας».

