Διαστάσεις χιονοστιβάδας παίρνει το σκάνδαλο διαφθοράς στην Κύπρο μετά την παραίτηση του κορυφαίου βοηθού του προέδρου

Το σκάνδαλο διαφθοράς στην Κύπρο συνεχίζει να προκαλεί κραδασμούς, καθώς ο κορυφαίος βοηθός του προέδρου παραιτήθηκε.

Ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ανακοίνωσε την παραίτησή του επικαλούμενος μια στοχευμένη προσπάθεια «προσωπικής βλάβης του προέδρου, αμφισβήτησης της κυβέρνησης και βλάβης της εικόνας της πατρίδας μας».

«Η δική μου συμμετοχή, μέσω σκόπιμων διαστρεβλώσεων, επιλεκτικών αποσπασμάτων και αναφορών σε διαφορετικό πλαίσιο, οδήγησε τους ανθρώπους σε παραπλανητικά συμπεράσματα [και] γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης, χωρίς την πρόθεση μιας νηφάλιας ανάγνωσης των πραγματικών πληροφοριών», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανάρτηση ενός κρυφά ηχογραφημένου βίντεο στο X το βράδυ της Πέμπτης, μόλις μια μέρα αφότου η Κύπρος ανέλαβε επίσημα την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, πυροδοτώντας μια πολιτική κρίση.

Το βίντεο περιλαμβάνει ένα μοντάζ ανώτερων αξιωματούχων να περιγράφουν τρόπους παράκαμψης των ορίων δαπανών της προεκλογικής εκστρατείας με δωρεές μετρητών και προφανώς να συζητούν ένα σχέδιο που επιτρέπει σε επιχειρηματίες να έχουν πρόσβαση στον πρόεδρο και την πρώτη κυρία. Ένα απόσπασμα αναφέρεται στην παροχή βοήθειας σε Ρώσους για την αποφυγή των κυρώσεων της ΕΕ. Ο Χαραλάμπους, κουνιάδος του Χριστοδουλίδη, εμφανίζεται να εξηγεί πώς να αποκτήσει πρόσβαση στο προεδρικό μέγαρο.

Το βίντεο ισχυρίζεται επίσης ότι οι κοινωνικές συνεισφορές που πραγματοποιούνται από εταιρείες μέσω του ταμείου AFKS, το οποίο διαχειρίζεται η πρώτη κυρία, χρησιμοποιούνται για να κερδηθεί προνομιακή μεταχείριση. Την Κυριακή, η πρώτη κυρία Φιλίπα Καρσέρα ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την επιτροπή διαχείρισης ενός φιλανθρωπικού ταμείου.

Η κυβέρνηση αρνείται τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στο βίντεο και το χαρακτηρίζει «υβριδική δραστηριότητα» που στοχεύει στη βλάβη «της εικόνας της κυβέρνησης και της χώρας».

Η Κύπρος – σύμφωνα με το Politico – έχει ζητήσει βοήθεια από εξειδικευμένες ομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία για να τη βοηθήσουν να διερευνήσει την προέλευση του βίντεο και ποιος το δημιούργησε.

Διαβάστε επίσης:

Ιράν: Στους δρόμους φιλοκυβερνητικοί διαδηλωτές μετά την αιματηρή καταστολή – Πάνω από 550 νεκροί (Photos/Video)

Γεώργιος Ιβάνωφ: Ο μεγαλύτερος σαμποτέρ του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (videos)

Ισπανία: Κατέσχεσαν 10 τόνους κοκαΐνης σε φορτηγό πλοίο στη θάλασσα – Ποσότητα «ρεκόρ» (Video)