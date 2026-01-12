Δεκτή η παραίτηση Χαραλάμπους: «Πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης», λέει ο Χριστοδουλίδης

Δεκτή έκανε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης την παραίτηση του Διευθυντή του Γραφείου του, Χαράλαμπου Χαραλάμπους.

«Έχω λάβει την επιστολή παραίτησης του Διευθυντή του Γραφείου μου, κ. Χαράλαμπου Χαραλάμπους, την οποία και έκανα αποδεκτή. Τη θεωρώ πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Η αποχώρηση του κ. Χαραλάμπους, τον οποίο διακρίνει η εργατικότητα, το ήθος και η ακεραιότητα, συνιστά απώλεια ενός πολύτιμου συνεργάτη μου, στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε για την αναβάθμιση της χώρας μας, στη βάση του Προγράμματος Διακυβέρνησης, το οποίο αποτελεί το συμβόλαιό μας με τον κυπριακού λαό. Τον ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία και του εύχομαι κάθε καλό για τη συνέχεια», πρόσθεσε.

Η παραίτηση Χαραλάμπους

Ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ανακοίνωσε την παραίτησή λίγες ημέρες μετά τη δημοσιεύση βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να δίνει οδηγίες σε εδιαφερόμενους για μίζες.

Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους που είναι και κουνιάδος του Νίκου Χριστοδουλίδη έκανε λόγου στοχευμένη προσπάθεια «προσωπικής βλάβης του προέδρου, αμφισβήτησης της κυβέρνησης και βλάβης της εικόνας της πατρίδας μας».

«Η δική μου συμμετοχή, μέσω σκόπιμων διαστρεβλώσεων, επιλεκτικών αποσπασμάτων και αναφορών σε διαφορετικό πλαίσιο, οδήγησε τους ανθρώπους σε παραπλανητικά συμπεράσματα [και] γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης, χωρίς την πρόθεση μιας νηφάλιας ανάγνωσης των πραγματικών πληροφοριών», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook.

Το Videogate και το ταμείο της πρώτης Κυρίας

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανάρτηση ενός κρυφά ηχογραφημένου βίντεο στο X το βράδυ της Πέμπτης, μόλις μια μέρα αφότου η Κύπρος ανέλαβε επίσημα την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, πυροδοτώντας μια πολιτική κρίση.

Το βίντεο περιλαμβάνει ένα μοντάζ ανώτερων αξιωματούχων να περιγράφουν τρόπους παράκαμψης των ορίων δαπανών της προεκλογικής εκστρατείας με δωρεές μετρητών και προφανώς να συζητούν ένα σχέδιο που επιτρέπει σε επιχειρηματίες να έχουν πρόσβαση στον πρόεδρο και την πρώτη κυρία. Ένα απόσπασμα αναφέρεται στην παροχή βοήθειας σε Ρώσους για την αποφυγή των κυρώσεων της ΕΕ. Ο Χαραλάμπους, κουνιάδος του Χριστοδουλίδη, εμφανίζεται να εξηγεί πώς να αποκτήσει πρόσβαση στο προεδρικό μέγαρο.

Το βίντεο ισχυρίζεται επίσης ότι οι κοινωνικές συνεισφορές που πραγματοποιούνται από εταιρείες μέσω του ταμείου AFKS, το οποίο διαχειρίζεται η πρώτη κυρία, χρησιμοποιούνται για να κερδηθεί προνομιακή μεταχείριση. Την Κυριακή, η πρώτη κυρία Φιλίπα Καρσέρα ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την επιτροπή διαχείρισης ενός φιλανθρωπικού ταμείου.

Η κυβέρνηση αρνείται τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στο βίντεο και το χαρακτηρίζει «υβριδική δραστηριότητα» που στοχεύει στη βλάβη «της εικόνας της κυβέρνησης και της χώρας».

Η Κύπρος – σύμφωνα με το Politico – έχει ζητήσει βοήθεια από εξειδικευμένες ομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία για να τη βοηθήσουν να διερευνήσει την προέλευση του βίντεο και ποιος το δημιούργησε.

