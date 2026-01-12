«Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν όπλα» – Η ανάρτηση της συντρόφου της Ρενέ Νικόλ Γκουντ

Την ευγνωμοσύνη της σε όσους επικοινώνησαν μαζί της για να εκφράσουν τα συλλυπητήρια τους εξέφρασε η σύντροφος της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, που δολοφονήθηκε από πράκτορα του ICE στη Μινεάπολη.

Η Μπέκα Γκουντ τόνισε ότι την ημέρα της δολοφονίας της «σταματήσαμε για να στηρίξουμε τους γείτονές μας. Εμείς είχαμε σφυρίχτρες. Αυτοί είχαν όπλα».

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να τιμήσουν τη μνήμη της μέσα από τις αξίες της, «Τιμούμε τη μνήμη της ζώντας σύμφωνα με τις αξίες της: απορρίπτοντας το μίσος και επιλέγοντας τη συμπόνια, απομακρύνοντας τον φόβο και επιδιώκοντας την ειρήνη, αρνούμενοι τη διαίρεση και γνωρίζοντας ότι πρέπει να ενωθούμε για να χτίσουμε έναν κόσμο όπου όλοι θα επιστρέφουμε ασφαλείς στους ανθρώπους που αγαπάμε».

Η ανάρτηση της Μπέκα Γκουντ

Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους ανθρώπους που μας έδειξαν την αγάπη τους από όλη τη χώρα και από όλο τον κόσμο για να στηρίξουν την οικογένειά μας.

Αυτή η καλοσύνη των ξένων είναι ο πιο κατάλληλος φόρος τιμής, γιατί αν γνωρίσατε ποτέ τη σύζυγό μου, τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, ξέρετε ότι πάνω απ’ όλα ήταν ευγενική. Στην πραγματικότητα, η καλοσύνη της ακτινοβολούσε.

Η Ρενέ λάμπει. Λάμπει κυριολεκτικά. Δεν φορούσε γκλίτερ, αλλά ορκίζομαι ότι γκλίτερ έβγαιναν από τους πόρους της. Μπορεί να νομίζετε ότι είναι απλώς η αγάπη μου που μιλάει, αλλά και η οικογένειά της έλεγε το ίδιο. Η Ρενέ ήταν φτιαγμένη από ηλιαχτίδα.

Η Ρενέ ζούσε με μια γενική πεποίθηση: υπάρχει καλοσύνη στον κόσμο και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τη βρούμε όπου βρίσκεται και να τη καλλιεργήσουμε όπου χρειάζεται να αναπτυχθεί. Η Ρενέ ήταν χριστιανή και ήξερε ότι όλες οι θρησκείες διδάσκουν την ίδια βασική αλήθεια: είμαστε εδώ για να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον και να προστατεύουμε ο ένας τον άλλον.

Όπως έχουν κάνει οι άνθρωποι σε όλους τους τόπους και σε όλες τις εποχές, μετακομίσαμε για να φτιάξουμε μια καλύτερη ζωή για τους εαυτούς μας. Επιλέξαμε τη Μινεσότα για να φτιάξουμε το σπίτι μας. Σε όλο το μακρύ ταξίδι μας μέχρι εδώ, κρατιόμασταν χέρι-χέρι στο αυτοκίνητο, ενώ ο γιος μας ζωγράφιζε στα παράθυρα για να περάσει η ώρα και τα χιλιόμετρα.

Αυτό που βρήκαμε όταν φτάσαμε εδώ ήταν μια ζωντανή και φιλόξενη κοινότητα, κάναμε φίλους και διαδώσαμε χαρά. Και ενώ οπουδήποτε ήμασταν μαζί ήταν το σπίτι μας, εδώ στη Μινεάπολη υπήρχε μια ισχυρή κοινή αίσθηση ότι φροντίζαμε ο ένας τον άλλον. Εδώ, είχα βρει επιτέλους την ειρήνη και το ασφαλές καταφύγιο. Αυτό μου έχει αφαιρεθεί για πάντα.

Μεγαλώναμε τον γιο μας με την πεποίθηση ότι, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή την εμφάνισή σου, όλοι μας αξίζουμε συμπόνια και καλοσύνη. Η Ρενέ ζούσε αυτή την πεποίθηση κάθε μέρα. Είναι αγνή αγάπη. Είναι αγνή χαρά. Είναι αγνή ηλιοφάνεια.

Την Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου, σταματήσαμε για να στηρίξουμε τους γείτονές μας. Εμείς είχαμε σφυρίχτρες. Αυτοί είχαν όπλα. Η Ρενέ αφήνει πίσω της τρία εξαιρετικά παιδιά. Το μικρότερο είναι μόλις έξι ετών και έχει ήδη χάσει τον πατέρα του. Τώρα μένω μόν@ μου να μεγαλώσω τον γιο μας και να συνεχίσω να του διδάσκω, όπως πίστευε η Ρενέ, ότι υπάρχουν άνθρωποι που χτίζουν έναν καλύτερο κόσμο για αυτόν. Ότι οι άνθρωποι που έκαναν αυτό είχαν φόβο και θυμό στις καρδιές τους και ότι πρέπει να τους δείξουμε έναν καλύτερο δρόμο.

Σας ευχαριστούμε για την ιδιωτικότητα που παρέχετε στην οικογένειά μας καθώς πενθούμε. Σας ευχαριστούμε που διασφαλίζετε ότι η κληρονομιά της Ρενέ είναι μια κληρονομιά καλοσύνης και αγάπης. Τιμούμε τη μνήμη της ζώντας σύμφωνα με τις αξίες της: απορρίπτοντας το μίσος και επιλέγοντας τη συμπόνια, απομακρύνοντας τον φόβο και επιδιώκοντας την ειρήνη, αρνούμενοι τη διαίρεση και γνωρίζοντας ότι πρέπει να ενωθούμε για να χτίσουμε έναν κόσμο όπου όλοι θα επιστρέφουμε ασφαλείς στους ανθρώπους που αγαπάμε.

