Ποιες οι στρατιωτικές επιλογές του Τραμπ εάν αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν – Εκατοντάδες νεκροί στις διαδηλώσεις, χιλιάδες συλλήψεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα ευρύ φάσμα επιλογών απέναντι στο Ιράν, εν μέσω κλιμακούμενων διαδηλώσεων και αυξημένων εντάσεων στην περιοχή, γράφει η Wall Street Journal σε δημοσίευμά της. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, που επικαλείται η εφημερίδα, η Ουάσιγκτον συζητά πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά σενάρια, την ώρα που η ρητορική του Λευκού Οίκου γίνεται ολοένα και πιο σκληρή απέναντι στο ιρανικό καθεστώς.

Ο Τραμπ θα ενημερωθεί την Τρίτη για τις επιλογές αντίδρασης στις διαδηλώσεις στο Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ένδειξη ότι ο πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να επιπλήξει το καθεστώς για την καταστολή των διαδηλωτών, όπως έχει επανειλημμένα απειλήσει.

Η προγραμματισμένη συνάντηση του προέδρου με ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης θα είναι μια συζήτηση για τα επόμενα βήματα, τα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ενίσχυση αντικυβερνητικών πηγών στο διαδίκτυο, την ανάπτυξη μυστικών κυβερνοόπλων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών και πολιτικών στόχων, την επιβολή περισσότερων κυρώσεων στο καθεστώς και στρατιωτικά πλήγματα, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Στρατηγών στρατηγός Νταν Κέιν αναμένεται να παραστούν στη συνάντηση της Τρίτης, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Ο Τραμπ, μιλώντας την Κυριακή σε δημοσιογράφους στο Air Force One, είπε ότι εξέταζε στρατιωτικές επιλογές για πλήγμα στο Ιράν, αφότου το καθεστώς «άρχιζε να» περνά την κόκκινη γραμμή του, που είναι να μη σκοτώνει διαδηλωτές.

«Εξετάζουμε μερικές πολύ ισχυρές επιλογές», είπε. Αν το Ιράν ανταποδώσει σε μια αμερικανική επίθεση στοχεύοντας αμερικανικά στρατεύματα στην περιοχή, «θα τους πλήξουμε σε επίπεδα που δεν έχουν δεχθεί ποτέ πριν».

Είπε επίσης ότι «οι ηγέτες του Ιράν τηλεφώνησαν» για να διαπραγματευτούν. «Μπορεί να χρειαστεί να δράσουμε πριν από μια συνάντηση. … Μια συνάντηση στήνεται. Το Ιράν τηλεφώνησε. Θέλουν να διαπραγματευτούν».

Ο Τραμπ δεν αναμένεται να λάβει τελική απόφαση στη συνάντηση, καθώς οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. Την Κυριακή, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου απείλησε να επιτεθεί σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή αν οι ΗΠΑ ενεργήσουν πρώτες.

Οι προβληματισμοί των επιτελών

Κατά τη διάρκεια προκαταρκτικών συζητήσεων μεταξύ ανώτερων στελεχών της κυβέρνησης την περασμένη εβδομάδα, κάποιοι εξέφρασαν ανησυχία ότι ενέργειες των ΗΠΑ ή του Ισραήλ στο όνομα των διαδηλωτών θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν την προπαγάνδα του καθεστώτος ότι εχθρικές εξωτερικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την πανεθνική εξέγερση, δήλωσαν ορισμένοι από τους αξιωματούχους.

Το Πεντάγωνο δεν έχει μετακινήσει δυνάμεις ενόψει πιθανών στρατιωτικών πληγμάτων. Οι ΗΠΑ θα χρειάζονταν να τοποθετήσουν μέσα όχι μόνο για να εξαπολύσουν επιθέσεις αλλά και για να προστατεύσουν τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Οι ΗΠΑ μετέφεραν πρόσφατα το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford και την ομάδα κρούσης του από τη Μεσόγειο στη Λατινική Αμερική, μην έχοντας αεροπλανοφόρο ούτε στη Μέση Ανατολή ούτε στην Ευρώπη.

Οι συζητήσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο ήδη αυξημένων εντάσεων στην περιοχή, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη Συρία. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν το Σάββατο εκτεταμένα πλήγματα εναντίον στόχων του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, σε απάντηση στη δολοφονία δύο Αμερικανών στρατιωτών και ενός πολιτικού διερμηνέα τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με ορισμένους αξιωματούχους, αποστέλλονται σημειώματα σε υπηρεσίες ζητώντας τη συμβολή τους σε συγκεκριμένες απαντήσεις στην κατάσταση στο Ιράν —συμπεριλαμβανομένων πιθανών στρατιωτικών στόχων και οικονομικών επιλογών— ενόψει της συνάντησης με τον Τραμπ.

Μία επιλογή που συζητείται είναι το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να στείλουν τερματικά του Starlink, μιας δορυφορικής υπηρεσίας διαδικτύου που ανήκει στον Έλον Μασκ, στο Ιράν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τραμπ, δήλωσαν αξιωματούχοι, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει τους διαδηλωτές να παρακάμψουν το πρόσφατο μπλακάουτ του διαδικτύου στη χώρα.

Ο Τραμπ είπε ότι θα μιλήσει με τον Μασκ για την αποστολή δορυφορικών τερματικών Starlink στο Ιράν.

Ο Ρούμπιο και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησαν το Σάββατο για τις διαδηλώσεις και άλλα ζητήματα της Μέσης Ανατολής στη Συρία και τη Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ορισμένοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι οποιαδήποτε αμερικανική αντίδραση θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις στην περιοχή, ενδεχομένως προκαλώντας άμεση αντιπαράθεση μεταξύ των ΗΠΑ, του Ιράν και ενδεχομένως του Ισραήλ. Η κυβέρνηση γνωρίζει επίσης ότι η δράση με πιο συμβολικό τρόπο που βλάπτει αλλά δεν αποδυναμώνει το καθεστώς θα μπορούσε να αποθαρρύνει τους διαδηλωτές που πιστεύουν ότι η Ουάσινγκτον θα τους υποστηρίξει.

Οι επιλογές του Τραμπ για χτυπήματα στο Ιράν

Με βάση τη στρατηγική κουλτούρα του Ντόναλντ Τραμπ και τα πάγια εργαλεία ισχύος των ΗΠΑ έναντι του Ιράν, οι βασικές στρατιωτικές επιλογές των ΗΠΑ, από τη λιγότερο έως την περισσότερο κλιμακούμενη, θα ήταν οι εξής:

Τον πρώτο λόγο θα είχαν περιορισμένα και στοχευμένα πλήγματα (stand-off strikes). Αυτή θα ήταν η πιθανότερη επιλογή του Τραμπ, αν αποφάσιζε να δείξει «ισχύ» χωρίς πόλεμο. Σε αυτήν την περίπτωση, θα προχωρούσε σε πλήγματα ακριβείας με πυραύλους Κρουζ (Tomahawk), βομβαρδιστικά B-2 και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας.

Οι επιλεγμένοι στόχοι θα ήταν εγκαταστάσεις του επίλεκτου στρατιωτικού σώματος των Φρουρών της Επανάστασης και των δυνάμεων καταστολής, αλλά και κέντρα διοίκησης και αποθήκες όπλων.

Ο σκοπός μιας τέτοιας επίθεσης θα ήταν η επίδειξη αποφασιστικότητας εκ μέρους των ΗΠΑ, η ενίσχυση της εσωτερικής πίεσης στο καθεστώς, χωρίς όμως να υπάρχουν μαζικές απώλειες αμάχων.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να επιβάλλει ναυτικό και αεροπορικό αποκλεισμό, με ενίσχυση του αμερικανικού στόλου στον Περσικό για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και τη διατήρηση της «ελευθερίας ναυσιπλοΐας», αλλά και τον αποκλεισμό των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, με σκοπό τον οικονομικό και ψυχολογικό στραγγαλισμό του ισλαμικού καθεστώτος.

Βέβαια, μια τέτοια επιλογή θα συνοδευόταν αδιαμφισβήτητα από σοβαρή άνοδο των τιμών ενέργειας και διεθνής πίεση προς τις ΗΠΑ.

Ένα πλήγμα που μπορεί να βρίσκεται σε εξέλιξη ανά πάσα στιγμή είναι ο κυβερνοπόλεμος, με επιθέσεις σε δίκτυα ασφαλείας, επικοινωνίες και ενεργειακές υποδομές, αλλά και μυστικές επιχειρήσεις για την υποστήριξη αντικαθεστωτικών δικτύων ή την πρόκληση σαμποτάζ σε κρίσιμες υποδομές.

Αν και τέτοια χτυπήματα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα, τελικά δεν έχουν μεγάλο πολιτικό κόστος, αφού έχουν περιορισμένη άμεση επίδραση σε ενδεχόμενη διαδικασία ανατροπής κάποιου καθεστώτος.

Εφόσον κλιμακωθεί σημαντικά η ένταση, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε εκτεταμένα πλήγματα κατά στρατηγικών υποδομών με στόχο την ιρανική αεράμυνα, στρατιωτικές βάσεις ή πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Σκοπός θα ήταν η αποδόμηση της κρατικής ισχύος του καθεστώτος και η επιτάχυνση της εσωτερικής κατάρρευσης, όμως η επιλογή αυτή συνοδεύεται από ένα πολύ ψηλό ρίσκο ακόμη και περιφερειακού πολέμου.

Τέλος, θεωρητικά υπάρχει και η απίθανη επιλογή της χερσαίας επέμβασης, αφού όχι μόνο θα απαιτούσε την κινητοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων στρατιωτών και πολυετή κατοχή της χώρας, αλλά παράλληλα θα ήταν ασύμβατη με το πολιτικό προφίλ Τραμπ και πολύ δύσκολα θα γινόταν αποδεκτή από την αμερικανική κοινή γνώμη. Ουσιαστικά αποκλείεται, εκτός αν προηγηθεί σημαντική επίθεση κατά των ΗΠΑ ή συμμάχων τους.

Ο Τζέικομπ Χέλμπεργκ, υφυπουργός Οικονομικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, έγραψε την Κυριακή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η στρατηγική ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ του προέδρου Τραμπ έχει γονατίσει το καθεστώς».

Η συνάντηση της Τρίτης θα είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ θα καθίσει με ανώτερους αξιωματούχους για μια επίσημη συζήτηση σχετικά με τις επιλογές του. Ωστόσο, ο Τραμπ ζητά συχνά από συνεργάτες του τις απόψεις τους για σοβαρά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για το Ιράν, εκτός λιγότερο επίσημων ενημερώσεων και έχει ήδη λάβει ορισμένες ιδέες από το επιτελείο του για το ποια θα πρέπει να είναι η αντίδρασή του.

Ο πρόεδρος έχει κλιμακώσει τη σκληρή ρητορική του από τότε που ξεκίνησαν οι ιρανικές διαδηλώσεις πριν από δύο εβδομάδες. Στις 2 Ιανουαρίου, είπε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι ΗΠΑ είναι «οπλισμένες και έτοιμες», προειδοποιώντας το ιρανικό καθεστώς να μην σκοτώσει ειρηνικούς διαδηλωτές. Στη συνέχεια, την Παρασκευή, είπε ότι οι ΗΠΑ θα «αρχίσουν να πυροβολούν» αν οι αρχές ανοίξουν πυρ εναντίον διαδηλωτών.

Συνέχισε να προσφέρει τη στήριξή του στην εξέγερση. «Το Ιράν κοιτάζει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ πριν», έγραψε το Σάββατο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!» Συνέδεσε επίσης ανάρτηση με μια ιστορία για έναν άνδρα στο Λονδίνο που αφαίρεσε τη σημαία του Ιράν από την πρεσβεία του και την αντικατέστησε με ένα πανό κατά του καθεστώτος.

Οι αναφορές του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον Μαδούρο

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, υπαινισσόμενο την αμερικανική επιχείρηση για την απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έπειτα από πολλές προειδοποιήσεις του Τραμπ, ανάρτησε στο X: «Μην παίζετε παιχνίδια με τον πρόεδρο Τραμπ. Όταν λέει ότι θα κάνει κάτι, το εννοεί».

Αξιωματούχοι λένε ότι ο Τραμπ έχει ενθαρρυνθεί μετά την αποστολή κατά του Μαδούρο, καθώς και μετά από άλλες βομβαρδιστικές εκστρατείες στη Νιγηρία, τη Σομαλία, τη Συρία και την Υεμένη, τις οποίες πιστεύει ότι έχουν διασφαλίσει τα αμερικανικά συμφέροντα.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το Ιράν θα μπορούσε ακόμη να δείξει προθυμία να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ένδειξη ότι η Ουάσινγκτον είναι ανοιχτή σε ένα διπλωματικό αποτέλεσμα της τρέχουσας κρίσης και όχι σε στρατιωτικό. «Το πιο έξυπνο πράγμα που θα μπορούσαν να είχαν κάνει, ίσχυε πριν από δύο μήνες και ισχύει σήμερα, είναι να προχωρήσουν πραγματικά σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το τι πρέπει να δούμε όσον αφορά το πυρηνικό τους πρόγραμμα», είπε σε δημοσιογράφους σε ενημέρωση στον Λευκό Οίκο.

Η Τεχεράνη δεν έχει κάνει καμία σοβαρή προσέγγιση για συνομιλίες τους τελευταίους μήνες, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Προς το παρόν, η Τεχεράνη δεν δείχνει σημάδια ότι φοβάται αμερικανική δράση. Πέρα από την απειλή κατά αμερικανικών βάσεων, ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ και οι συνεργάτες του υποδηλώνουν ότι επίκειται ευρύτερη καταστολή των διαδηλωτών. Ο Μοχαμάντ Μοβαχεντί Αζάντ, γενικός εισαγγελέας του Ιράν, δήλωσε το Σάββατο ότι όσοι συμμετέχουν στις διαδηλώσεις είναι «εχθρός του Θεού» — κατηγορία που επισύρει τη θανατική ποινή.

Ο στρατός της χώρας δήλωσε το Σάββατο ότι θα «διασφαλίσει σταθερά τα εθνικά συμφέροντα, τις στρατηγικές υποδομές και τη δημόσια περιουσία», κατηγορώντας το Ισραήλ και αυτό που αποκάλεσε τρομοκρατικές ομάδες για την αναταραχή και δεσμευόμενος να «ματαιώσει τα σχέδια του εχθρού».

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν με εμπόρους που διαμαρτύρονταν για τις οικονομικές συνθήκες πριν από δύο εβδομάδες, εξελισσόμενες σε πανεθνική εξέγερση στις 8 Ιανουαρίου κατά του καθεστώτος. Περισσότεροι από 500 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων μελών των δυνάμεων ασφαλείας, έχουν σκοτωθεί στις ταραχές, σύμφωνα με τους Human Rights Activists in Iran.

Ένα νέο αεροπορικό πλήγμα στο Ιράν θα ήταν η δεύτερη φορά που ο Τραμπ θα έχει εγκρίνει επίθεση στη χώρα. Τον Αύγουστο, βομβαρδιστικά stealth B-2 προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε τρεις από τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, καθυστερώντας το πυρηνικό πρόγραμμα του καθεστώτος.

Χιλιάδες οι νεκροί στις διαδηλώσεις, σύμφωνα με οργανώσεις

Επίσημα ιρανικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως δεκάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί από την αρχή των διαδηλώσεων, την 28η Δεκεμβρίου, την ώρα, ωστόσο, που οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με έδρα το εξωτερικό, κάνουν λόγο για εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες νεκρούς στην καταστολή.

Η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), που εδρεύει στη Νορβηγία, ανέφερε χθες πως έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο τουλάχιστον 192 διαδηλωτών, όμως προειδοποίησε πως ο απολογισμός θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερος και κατήγγειλε μία «σφαγή».

«Μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν πως τουλάχιστον πολλές εκατοντάδες, ήτοι περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι, βάσει ορισμένων πηγών, έχουν σκοτωθεί», υπογράμμισε η μη κυβερνητική οργάνωση, κάνοντας επίσης λόγο για περισσότερες από 2.600 συλλήψεις.

Από την πλευρά της, η οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με έδρα τις ΗΠΑ, HRANA, είπε πως έχει επαληθεύσει τους θανάτους 554 ανθρώπων, 496 διαδηλωτών και 48 μελών των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ 10.681 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από την 28η Δεκεμβρίου και την έναρξη των κινητοποιήσεων.

Τουλάχιστον 648 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την 28η Δεκεμβρίου, την αρχή του κινήματος αμφισβήτησης της εξουσίας, ανακοίνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights, που εδρεύει στη Νορβηγία.

Μεταξύ των νεκρών, βρίσκονται εννέα ανήλικοι, διευκρινίζει η οργάνωση, η οποία κάνει λόγο για χιλιάδες τραυματίες.

Βάσει ορισμένων εκτιμήσεων, τις οποίες η ΜΚΟ δεν μπορεί να επαληθεύσει, ο απολογισμός είναι πολύ βαρύτερος, ξεπερνώντας τα 6000 θύματα, συμπληρώνει η Iran Human Rights.

Οι Μουτζαχεντίν του Λαού, μια απαγορευμένη στο Ιράν οργάνωση, λένε πως, σύμφωνα με πηγές από το εσωτερικό της χώρας, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Σε ένα βίντεο, την αυθεντικότητα του οποίου πιστοποίησε χθες το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, διακρίνονται δεκάδες σοροί να έχουν τοποθετηθεί σε μαύρους σάκους μπροστά από ένα νεκροτομείο της πρωτεύουσας και ανθρώπους που φαίνεται πως είναι Ιρανοί που αναζητούν συγγενείς τους οι οποίοι αγνοούνται.

Γεμάτα τα νοσοκομεία

Το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ιράν, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, είπε χθες ότι τα νοσοκομεία έχουν «γεμίσει» από διαδηλωτές που έχουν τραυματιστεί και ότι τα αποθέματα αίματος εξαντλούνται.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε εικόνες από κτίρια που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, μεταξύ αυτών ένα τέμενος, όπως εικόνες από κηδείες μελών των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

Ο γιος του πρώην σάχη του Ιράν, πρόσωπο της ιρανικής αντιπολίτευσης που ζει εξόριστος στις ΗΠΑ, ο Ρεζά Παχλαβί, προέτρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις ένοπλες δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας να «σταθούν στο πλευρό του λαού».

Μέτσολα: «Μπλόκο» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε Ιρανούς διπλωμάτες

Η είσοδος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα απαγορευτεί σε Ιρανούς διπλωμάτες, ως απάντηση στην βάναυση καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς της Τεχεράνης, οι οποίοι απαιτούν τον τερματισμό μισού αιώνα θρησκευτικής δικτατορίας.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ανακοίνωσε την κίνηση αυτή σε επιστολή προς τους ευρωβουλευτές τη Δευτέρα. Η απαγόρευση θα ισχύει για όλα τα κτίρια του Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο — όπου λαμβάνουν χώρα οι κύριες συζητήσεις — καθώς και για τη γραμματεία του στο Λουξεμβούργο.

Αυτό σημαίνει ότι όποιος έχει ιρανικό διαβατήριο θα ελέγχεται στην πόρτα και σε όσους διαπιστωθεί ότι εργάζονται για το καθεστώς θα απαγορεύεται η πρόσβαση, με άμεση ισχύ. «Ο λαός του Ιράν μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται σε αυτό το Κοινοβούλιο για υποστήριξη, αλληλεγγύη και δράση», έγραψε η Μέτσολα στην επιστολή της, την οποία είδε το POLITICO.

It cannot be business as usual.



As the brave people of Iran continue to stand up for their rights and their liberty, today I have taken the decision to ban all diplomatic staff and any other representatives of the Islamic Republic of Iran from all European Parliament premises.… — Roberta Metsola (@EP_President) January 12, 2026

Η απαγόρευση έρχεται εν μέσω αυξανόμενης διεθνούς κατακραυγής για την καταστολή των τεράστιων διαδηλώσεων που έχουν σαρώσει τη χώρα τις τελευταίες δύο εβδομάδες από την Τεχεράνη.

Το Σαββατοκύριακο, η Μέτσολα έθεσε το ενδεχόμενο νέων κυρώσεων από την ΕΕ, καθώς εξέφρασε την υποστήριξή της για την δεινή θέση των διαδηλωτών, πολλοί από τους οποίους έχουν απαιτήσει το τέλος της διακυβέρνησης του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Οι κυρώσεις εξετάζονται πλέον επίσημα από την διπλωματική υπηρεσία του μπλοκ.

Ωστόσο, η ΕΕ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ερωτήματα σχετικά με το ποια επείγοντα μέτρα θα λάβει πέρα ​​από τις εκφράσεις συμπάθειας, ενόψει μιας κλιμακούμενης κρίσης.

«Όσοι τολμούν τους δρόμους, αυτοί οι πολιτικοί κρατούμενοι που εξακολουθούν να κρατούνται, χρειάζονται κάτι περισσότερο από απλή αλληλεγγύη», δήλωσε η Μέτσολα. «Έχω λάβει την απόφαση να απαγορεύσω σε όλους τους διπλωμάτες, το προσωπικό διπλωματικών αποστολών, τους κυβερνητικούς αξιωματούχους και τους εκπροσώπους της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν την είσοδο σε οποιοδήποτε χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Μια ιδέα που έχει κερδίσει υποστήριξη στο παρελθόν είναι να χαρακτηριστεί το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατική οργάνωση και «να επεκταθούν περαιτέρω οι κυρώσεις της ΕΕ ώστε να καλύπτουν όλα τα άτομα που εμπλέκονται σε καταστολή, βία και εκτελέσεις», έγραψε η Μετσόλα στους συναδέλφους της.

«Καθώς οι διαμαρτυρίες στους δρόμους του Ιράν συνεχίζονται αμείωτες, το ίδιο συμβαίνει και με την καταστολή του καθεστώτος, με αποκλεισμό των επικοινωνιών, αναφορές για βία, δολοφονίες και αυθαίρετες κρατήσεις», είπε. «Ξέρω ότι πολλοί από εσάς βλέπετε τον θαρραλέο λαό του Ιράν να σηκώνεται. Τους ακούμε να απαιτούν την αξιοπρέπειά τους και την ελευθερία τους».

