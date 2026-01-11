ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα ενημερωθεί την Τρίτη από αξιωματούχους για να αποφασίσει πως θα αντιδράσει με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματιστεί να ενημερωθεί την Τρίτη από ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησής του, σχετικά με συγκεκριμένες επιλογές για την αντιμετώπιση των διαμαρτυριών στο Ιράν, αναφέρει σε σημερινό της δημοσίευμα η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

Στην προγραμματισμένη αυτή συνάντηση του Τραμπ με τους εν λόγω αξιωματούχους θα συζητηθούν πιθανά επόμενα βήματα, όπως οι στρατιωτικές επιθέσεις, η ανάπτυξη μυστικών κυβερνοόπλων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών και πολιτικών εγκαταστάσεων, η επιβολή περισσότερων κυρώσεων στην κυβέρνηση του Ιράν και η ενίσχυση αντικυβερνητικών πηγών στο διαδίκτυο, αναφέρει η Wall Street Journal.

Στο Ιράν έχουν καταγραφεί πάνω από 500 θάνατοι από τις διαδηλώσεις, ενώ η κυβέρνηση κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ως υποκινητές των επεισοδίων.

