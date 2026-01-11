ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα ενημερωθεί την Τρίτη από αξιωματούχους για να αποφασίσει πως θα αντιδράσει με το Ιράν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματιστεί να ενημερωθεί την Τρίτη από ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησής του, σχετικά με συγκεκριμένες επιλογές για την αντιμετώπιση των διαμαρτυριών στο Ιράν, αναφέρει σε σημερινό της δημοσίευμα η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.
Στην προγραμματισμένη αυτή συνάντηση του Τραμπ με τους εν λόγω αξιωματούχους θα συζητηθούν πιθανά επόμενα βήματα, όπως οι στρατιωτικές επιθέσεις, η ανάπτυξη μυστικών κυβερνοόπλων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών και πολιτικών εγκαταστάσεων, η επιβολή περισσότερων κυρώσεων στην κυβέρνηση του Ιράν και η ενίσχυση αντικυβερνητικών πηγών στο διαδίκτυο, αναφέρει η Wall Street Journal.
Στο Ιράν έχουν καταγραφεί πάνω από 500 θάνατοι από τις διαδηλώσεις, ενώ η κυβέρνηση κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ως υποκινητές των επεισοδίων.
Διαβάστε επίσης:
Ιράν: Ξεπέρασαν τους 500 οι νεκροί στις διαδηλώσεις
Κύπρος: Παραιτήθηκε η σύζυγος Χριστοδουλίδη από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, στη σκιά του videogate
Νορβηγία: Εντοπίστηκε drone να πετάει στο αεροδρόμιο του Όσλο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.