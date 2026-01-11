Νορβηγία: Εντοπίστηκε drone να πετάει στο αεροδρόμιο του Όσλο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το κεντρικό αεροδρόμιο του Όσλο έκλεισε σήμερα έναν από τους διαδρόμους του, μετά από τον εντοπισμό ενός drone που πετούσε στην περιοχή του αεροδρομίου, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, η αστυνομία της Νορβηγίας.
