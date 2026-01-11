search
ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026 17:01
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.01.2026 16:08

Νορβηγία: Εντοπίστηκε drone να πετάει στο αεροδρόμιο του Όσλο

11.01.2026 16:08
drone 444- new

Το κεντρικό αεροδρόμιο του Όσλο έκλεισε σήμερα έναν από τους διαδρόμους του, μετά από τον εντοπισμό ενός drone που πετούσε στην περιοχή του αεροδρομίου, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, η αστυνομία της Νορβηγίας.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ σε Κούβα: Κάντε συμφωνία με Ουάσινγκτον «πριν είναι πολύ αργά» – «Τέλος το πετρέλαιο και τα χρήματα απο τη Βενεζουέλα»

Financial Times: Διαψεύδουν τον Τραμπ διπλωμάτες των βόρειων χωρών περί ρωσικών και κινεζικών πλοίων στη Γροιλανδία

Πεζεσκιάν: «Ισραήλ και ΗΠΑ πίσω από τις διαδηλώσεις» – «Υποκινούν ταραχοποιούς για να φέρουν αστάθεια στο Ιράν»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
doukas (2)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Δούκας, το πλιάτσικο και η αξιακή δέσμευση στην κοινωνία

germanou fredy germanos (1)
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού για Φρέντυ Γερμανό: «Δεν είναι από τις εμφανίσεις του που είπα μπράβο» – «Να είμαστε αντικειμενικοί με τους γονείς μας» (Video)

papaligoura
LIFESTYLE

Λένα Παπαληγούρα: «Έχω νιώσει άβολα – Με ρωτούσαν συνέχεια για τη δουλειά του πατέρα μου»

drone 444- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Εντοπίστηκε drone να πετάει στο αεροδρόμιο του Όσλο

astegos_krio
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Έκτακτα μέτρα λόγω ψύχους για τους ευάλωτους πολίτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

santorini-ifaisteio
ΕΛΛΑΔΑ

Κολούμπο: Τι μας διδάσκει το τσουνάμι του 1650 και πόσο έτοιμη είναι σήμερα η Σαντορίνη

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026 16:51
doukas (2)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Δούκας, το πλιάτσικο και η αξιακή δέσμευση στην κοινωνία

germanou fredy germanos (1)
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού για Φρέντυ Γερμανό: «Δεν είναι από τις εμφανίσεις του που είπα μπράβο» – «Να είμαστε αντικειμενικοί με τους γονείς μας» (Video)

papaligoura
LIFESTYLE

Λένα Παπαληγούρα: «Έχω νιώσει άβολα – Με ρωτούσαν συνέχεια για τη δουλειά του πατέρα μου»

1 / 3