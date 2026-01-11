Νορβηγία: Εντοπίστηκε drone να πετάει στο αεροδρόμιο του Όσλο

Το κεντρικό αεροδρόμιο του Όσλο έκλεισε σήμερα έναν από τους διαδρόμους του, μετά από τον εντοπισμό ενός drone που πετούσε στην περιοχή του αεροδρομίου, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, η αστυνομία της Νορβηγίας.

