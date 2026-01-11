search
ΕΛΛΑΔΑ

11.01.2026 14:51

Νέες συλλήψεις για skunk στο «Ελ. Βενιζέλος»: Θα ταξίδευαν για Μιλάνο με 72 κιλά κάνναβης στις βαλίτσες

aerodromio-new


Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις αλλοδαπές, ηλικίας 29, 33 και 37 χρόνων αντίστοιχα, που θα αναχωρούσαν αεροπορικώς από την Ελλάδα για Ιταλία με 72 κιλά χασίς στις αποσκευές τους.

Οι τρεις γυναίκες συνελήφθησαν στο διεθνή αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος», στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εξαγωγής ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling).

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις αποσκευές τους, συνολικά κατελήφθησαν να έχουν αποκρύψει σε νάιλον συσκευασίες εντός των αποσκευών τους, 72 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).


Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθείσες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

