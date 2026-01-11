search
11.01.2026
11.01.2026 14:20

Κορυδαλλός: Συνελήφθη 40χρονος για διατάραξη κοινής ησυχίας – Κατασχέθηκαν 6 ηχεία υψηλής ισχύος

PERIPOLIKO

Σε κατάσχεση έξι ηχείων υψηλής ισχύος και δύο ενισχυτών ήχου προχώρησαν αστυνομικοί στον Κορυδαλλό, στο πλαίσιο ελέγχων για καταγγελίες περί διατάραξης κοινής ησυχίας, ενώ συνελήφθη ο 40χρονος ιδιοκτήτης της οικίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν τις βραδινές ώρες της 10ης Ιανουαρίου 2026 από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, με τη συνδρομή δυνάμεων της Ο.Π.Κ.Ε. και της Άμεσης Δράσης, σε οικισμό της περιοχής του Κορυδαλλού.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, εντός της οικίας εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η ηχητική εγκατάσταση, η οποία είχε τεθεί σε λειτουργία από τον ιδιοκτήτη, προκαλώντας όχληση στους περιοίκους.

Ο 40χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Κορυδαλλού, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για διατάραξη κοινής ησυχίας.

